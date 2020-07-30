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三星Q2營業利益大增23%　因DRAM報價上漲和需求強勁　

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▲三星總部 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星第二季獲利亮眼，受惠於晶片報價上漲。圖為三星總部 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林鼎閎／綜合報導

三星表示，預計今年下半年對手機和消費性電子產品的需求將逐步回升，但因為新冠肺炎的流行和產業競爭加劇，風險仍然存在。

根據 TrendForce 追蹤市場的 DRAMeXchange 數據，基準 8 GB DDR4 DRAM 的合約價格，從 1 月份的 2.84 美元上漲至 5 月份的 3.31 美元，連續 5 個月上漲，直到 6 月份報價持平。

請繼續往下閱讀...

因DRAM報價上漲了13％，讓三星在4-6月季度宣布營業利潤增長了23％。 晶片需求主要來自數據中心的擴展，以支持在家辦公和線上學習的增長。

包括SK Hynix和美國公司Micron Technology在內的晶片製造商也指出了這一趨勢的需求增加。

三星第2季的營業利潤從去年同期的6.6兆韓元增長了8.1兆韓元（折合美金約68.1億），與該公司本月初的估計相符。
根據分析師表示，「隨著庫存量水位的增加，三星的數據中心客戶有望在下半年減少購買DRAM芯片，進而阻止價格上漲。

三星有望在今年發布其旗艦版Galaxy設備的最新版本，以及另一款價格昂貴的可折疊手機。

在周四早盤交易中，其股價上漲了0.34％ 股價為59200韓元。 該公司的股價與競爭對手台積電（TSMC）一同上漲，原因是人們越來越期望它們可能會受惠於英特爾外包的晶片製造業務。

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