6月製造業景氣燈號連4藍　台經院：下半年經濟成長率逐季回升

▲製造業景氣燈號已連4藍。（圖／CFP）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（30）日公布6月分景氣燈號為代表景氣衰退的藍燈，主要是因為，國內6月製造業實體經濟數據好壞參半，進出口年減幅度擴大，製造業躉售價格續呈負成長，而生產與接單表現則延續正成長走勢。

台經院指出，整體製造業景氣信號值由109年5月的10.00分，微幅增加0.09分至109年6月的10.09分，雖然6月的景氣燈號較上個月增加，但燈號仍是亮出代表景氣衰退的藍燈，這次已是連續第四個月亮藍燈。

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台經院分析，今年上半年國內傳產與科技產業表現大不相同，上半年受疫情影響，傳產市場需求急凍，傳產各項實體經濟數據(出口、外銷訂單與生產指數)皆呈現衰退，而科技產業則受惠於台商回流、5G通訊、新興科技應用、遠距商機發酵等因素，令科技產業表現相對亮眼，故上半年傳統產業與整體製造業為藍燈表現。

展望未來，台經院說，儘管自5月起各國陸續重啟經濟活動，原物料價格止跌回穩，激勵部分買氣回籠，使得傳統產業的生產與接單減幅已出現收斂跡象，但是全球疫情在6月下旬再度惡化，恐將影響全球經濟復甦的腳步。所幸，國內防疫得當，加上台商回台投資計畫陸續落實、半導體設備投資續強、政府適時推出多項紓困振興方案等因素影響，下半年國內經濟成長率可望逐季回升。

不過也因台灣防疫得宜，因此台經院預估，因台商回台投資計畫陸續落實、半導體設備投資續強、政府適時推出多項紓困振興方案等因素影響，下半年國內經濟成長率可望逐季回升。根據模型估算，109年整體製造業下半年景氣燈號將轉為黃藍燈，傳統產業則要等到第四季才能轉為黃藍燈。

▼台經院公布6月製造業景氣燈號為藍燈，代表衰退。（圖／台經院提供）