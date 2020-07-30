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合一新藥三期解盲利多！「天國一輝」齊漲停　分析師：回歸基本面

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▲左起為中天生技藥物研究所副所長柯逢年、合一生技董事長黃山內、中天生技財務副總經理鄭志慧（圖／翻攝櫃買）

▲左起為中天生技藥物研究所副所長柯逢年、合一生技董事長黃山內、中天生技財務副總經理鄭志慧（圖／翻攝櫃買）

記者姚惠茹／台北報導　

中天生技（4128）旗下合一（4743）開發ON101新藥三期解盲，利多消息帶動今（30）日股價開盤亮燈漲停，並激勵生技指標股「天國一輝」的杏輝（1734）、杏國（4192）同樣攻上漲停，但台新投顧副總黃文清表示，近期波動太大，建議投資人應該要回歸基本面跟實質的獲利來操作。

合一昨（29）日晚間公告，自行開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥ON101，完成三期臨床試驗解盲，主要療效指標16周傷口完全癒合率達到62.2％，是目前全球唯一三期試驗超過六成完全癒合率的新藥。

請繼續往下閱讀...

利多消息激勵生技指標股「天國一輝」齊攻漲停，其中合一開盤跳空漲停來到168.5元，截至10:30委買高掛6077張，而中天生技同樣跳空漲停來到66.8元，委買高掛7342張，至於杏輝則是盤中攻上漲停來到38.95元、杏國一樣開盤漲停來到65.7元。

黃文清表示，生技股面臨到季報要公布的時間點，投資人會開始檢驗大漲之後，生技股到底有沒有實質的獲利，所以會偏向整理的格局，尤其是近期波動太大，建議投資人應該要回歸基本面跟實質的獲利來操作，並特別小心投資的風險，更推薦操作進入旺季的科技類股。

「天國一輝」近期股價波動劇烈，其中像是合一連連漲停多日之後，強攻股后寶座，最高來到476.5元，但不到幾天便開始一路跌停至昨日收盤價153.5元，跌幅高達67.8％，短線跌幅太深，但隨著新藥三期解盲的利多消息，帶動生技類股走向反彈格局。

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