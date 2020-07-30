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最大本錢是時間！年輕人用「4種方式」建立財富：結交年長朋友

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▲▼年輕人,小資族。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年輕人有更大的本錢可以把握機會建立財富。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

年輕人最大的本錢就是時間，不但年紀輕，且基本上不會有太大的負擔，因此可以承受比中、老年人更大的風險，進而把握機會建立財富。IG帳號「fumoneey」就以「4個年輕人建立財富的方法」為題，發文分析有什麼方式可以建立財富，只要比別人越早開始，就能具有更多的優勢。

文中整理出了4個年輕人建立財富的方法：

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1.結交年長朋友⁣
多數人會傾向結交與自己年齡相符的朋友，但朋友其實不一定要相同年紀，多多認識比自己年長的朋友也是個好選擇。就算是個聰明人，大多年輕人仍會缺乏經驗，因此最好的方法就是請教年長的人，進而從中了解什麼該做和什麼不該做，以避免犯了類似的錯誤，並藉由這些寶貴的經驗來提升自己的智慧。⁣

2.不斷增值自己⁣
很多人畢業後就停止學習，但知識是無窮無盡的，所以仍必須要持續學習，如果手上的技能容易被取代，那就很難會得到很高的收入。金錢是價值的副產品，如果目前所擁有的技能可提供更多價值，收入才有機會大大提升，因此不斷學習來提升自己，才是建立財富的不二法門。⁣

3.不要只顧投資⁣
很多年輕人想開始投資，但由於收入還不是很高，所以就只能用小金額去投資，但是這樣可能會看不到明顯轉變，因為本金太少會很難得到可觀的回報。因此年輕人不應只專注在投資，而是要找出提高收入的方法，當收入增加，才會有更多金錢拿去投資，以賺取更高的回報。⁣

4.考慮不要買車⁣
這是年輕人最易犯的錯誤，汽車的價格本來就不便宜，且還要買汽車保險、支付保養費和維修費，甚至需要負擔停車位的費用。而且汽車也會折舊，它的價值會逐年下降，如果是因為居住在偏遠的地方，那買車可能無可避免；但如果是住在交通發達的地方，買車前真的要三思是否符合成本。⁣

文章強調，「羅馬不是一天造成的，而建立財富也是同一道理」，因此可以參考上述的4個方法，早日開始建立自己的財富，時間是年輕人最大的資產，只要越早開始，且方法對了，就能比別人擁有更大的優勢。

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