巴西若讓華為開發5G　美國公開警告：後果自負

▲美國駐巴西大使柴普曼（Todd Chapman）。（圖／翻攝自twitter@TelediarioEC）

記者謝欣辰／綜合報導

美國駐巴西大使柴普曼（Todd Chapman）在30日刊出的訪談中警告，若巴西選擇中國電信設備大廠華為開發5G網路建設，將自負後果。另外，美國政府表示，將準備提供巴西和其他國家的電信公司融資，購買不是由華為等「不能信任」的中國公司所提供的第5代行動通訊設備。

據法新社報導，柴普曼告訴環球電視新聞網（Globo），若巴西不接受美國的建議，執意選擇這家中國公司，「我不會說會有報復動作，但會有後果產生。」

巴西擁有2.12億人口，是拉丁美洲人口最多的國家，明年將發展次世代電信科技計畫進行招標。美國不停遊說全球各國杯葛華為，指這家公司可能允許中國政府刺探他們的數據。柴普曼表示：「中國政府隨時都可以要求華為傳送資訊。」「參與競逐的不是僅有美國企業，我說這些話並不是為了賺取數十億美元，這攸關國家安全。」其他有意競標巴西5G網路建設的公司，還包括瑞典的愛立信公司（Ericsson）和芬蘭的諾基亞公司（Nokia）。

▲ 華為5G示意圖。（圖／路透）

柴普曼指出，美國準備透過政府所屬的「國際開發金融公司」（International Development FinanceCorporation）協助取得資金，以替「向可靠供應商進貨的買方」推展5G。他表示，愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia Oyj）和三星（Samsung）都是能夠提供「適當」5G技術的公司。這些技術可充分保護資訊、資料傳輸、智慧財產，且資金將來自美國國際開發金融公司（International Development Finance Corporation,DFC），這家公司是為民間開發計畫提供資金的美國政府機構。

巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6月間指出，部署5G必須滿足國家主權、信息和數據安全要求。但長期以來一直對中國持懷疑態度的波索納洛，自2019年上任以來對北京採取了較溫和的立場，儘管他一直在與美國總統川普建立密切關係，美方施壓還是讓波索納洛政府陷於兩難，因中國是巴西最大的貿易夥伴。

華為早在過去20年就開始鞏固在巴西的業務，當地電信營運商已經為測試華為5G技術，並使用中國製設備建設5G網路中重要的結構部分。華為也和巴西主要電信商成功完成5G測試，在5G頻譜開賣前，幫他們完成基礎設施的現代化。