柯P站台全球首發烘焙展　官方組「烘焙國家隊」攻伴手禮外銷

▲全球首發「2020台北國際烘焙暨設備展」今（30）日開幕。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

全球首發「2020台北國際烘焙暨設備展」今（30）日開幕，台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，民眾今年逛展可多使用三倍券購買，振興烘焙業經濟，另也請來台北市長柯文哲站台，呼籲民眾安心逛展，順便來趟台北小旅行，以期提升北市飯店的住房率。

今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球，周正訓表示，一年一度的台北國際烘焙暨設備展，今年受疫情影響，許多國外買家無法前來，整體規模縮小，但主打小而美，小而精，今年亮點為「振興＋宅家經濟」，包含首次規劃中秋主題活動區，環島餐車、百年漢餅店首度進駐烘焙展等。

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台北市長柯文哲表示，今年的台北國際烘焙暨設備展是「全球首發」烘焙展，別具意義。在國際疫情蔓延的狀況下，台北市仍能規劃出這麼高品質的展會，相當不易。他鼓勵台北市民，週末假日與其到外縣市塞車、人擠人，還不如來這裡安心逛展。

為協助業者拓展外銷市場，經濟部工業局主任秘書陳佩利表示，官方將扮演火車頭的角色，帶領烘焙伴手禮產業打國際盃，組成「伴手禮國家隊」，為烘焙業搶全球訂單。而今日下午的「新味食潮研討會」，即是要將此計畫落實，與烘焙業者討論後續執行方式。

▲「2020台北國際烘焙暨設備展」名店街與中秋一條街，共計約有20餘家廠商進駐，其中包含了網路人氣名店與百年老店。（圖／記者林淑慧攝）

今年展期名店街與中秋一條街共計約有20餘家廠商進駐，其中包含了網路人氣名店與百年老店，對民眾來說是很難得的機會。中秋一條街包括：百年漢餅店-李亭香、陳允寶泉、鄭興珍；烘焙名店-丹麥之屋、法蘭司、喜豐香1985、二和珍、拉菲樂、丹蜜爾等。

另外，財團法人食品工業發展研究所今天下午也將舉行「後疫情時代—臺灣食品產業的價值蛻變與翻新—新味食潮」研討會，探討後疫情時代台灣伴手禮產業的新商機與轉機，以及老台灣味如何傳承翻新。

周正訓表示，藉著今年烘焙展及研討會，全台各地烘焙伴手禮業者齊聚一堂，凝聚共識一起打國際盃，組成「烘焙伴手禮國家隊」，準備於疫情結束後全力搶攻全球訂單，提振台灣烘焙伴手禮產業。

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