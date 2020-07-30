三倍券領券「明天最後一天記得領！」　第三波預訂本周六上路

▲紙本振興三倍券領券期限至明(31)日到期。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券第三波預訂將在本周六（1）日上路，經濟部表示，第一梯次預訂(7月1日至7日)及第二梯次預訂(7月8日至12日)之民眾，領券期限至明（31）日為止，提醒民眾記得於期限內完成領券作業。

振興三倍券自7月1日開放預訂，前二梯次紙本預訂人數約1,035萬人，另7月15日迄今於超商、超市及藥妝店預訂領取者超過1,015萬人，領取率為98%，民眾反應熱烈，尚未領取之民眾請記得在7月31日前領券。

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針對三倍券反應熱烈，政府民間紛紛推出加碼活動吸引民眾外出消費，例如各部會推出加碼活動，如文化部藝FUN券、教育部動滋券、農委會農遊券、客委會客庄旅遊券等；業者如台灣pay搭配三倍券回饋加總可達1500元；而百貨商場、量販店、超商超市、商圈及夜市也都爭相加碼，搶搭三倍券商機。

官員指出，民眾如果未於7月31日前到指定通路領券，自8月3日起可攜帶健保卡至郵局領取，為避免多花時間去領券，提醒民眾務必於期限內完成領券。

另外，三倍券第三梯次預訂即將展開，期間為8月1日至7日，尚未完成紙本預訂與領券之民眾可於四大超商機臺或官網預訂，並於8月15日至31日到選定通路領取。經濟部也提醒於網路預訂民眾，一定要完成繳費才算預訂成功。

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