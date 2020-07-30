炸到整棟只剩鋼筋！福島火鍋店氣爆釀1死17傷　尖叫聲四竄：以為是地震

▲福島爆炸。（圖／翻攝自推特／@maemune0515）



記者王佩翊／編譯

日本福島縣郡山市一間知名連鎖火鍋店溫野菜郡山新櫻通店30日上午9時驚傳爆炸，已造成1死17傷，傷者目前都已經被送院治療，其中有2人傷勢嚴重到無法自行行走。根據《日本放送協會》拍攝的畫面，傳出爆炸意外的火鍋店被炸的只剩鋼筋，可見威力之猛。當地報導，有人通報，在現場聞到濃濃的瓦斯味，警方不敢大意，已封鎖現場進行調查。

根據福島縣郡山消防隊表示，這間火鍋店30日上午9時前突然傳出爆炸聲，造成至少17人受傷。根據《日本放送協會》報導，附近加油站的店員表示，當時聽到「砰！」的巨響，同時出現劇烈搖晃，還以為是發生地震了。另一名在現場的女性說，事發當時爆炸與居民的尖叫聲四竄，瞬間就傳出濃煙。

警消事後進入現場勘查時，在店內發現一具遺體，應為火鍋店工作人員，目前死者身分仍待確認。

位在火鍋店旁的東邦銀行則傳出4人受傷，其中2人為行員，另外2人為正在使用ATM提款的民眾。目前行內已被炸得無法營業，所有行員與客人已暫時撤離該建築物。截至目前為止，郡山消防隊共出動了12台救護車，將傷者運送至醫院，警方與消防人員則在現場調查詳細事發原因。

從《日本放送協會》所拍攝的畫面可以看到，該建築物被炸到只剩鋼筋，因氣爆被炸飛的物品則是散落在火鍋店周遭。火鍋店附近有多棟住宅與大樓的玻璃被震破，且牆壁也被震出凹洞。

一名在附近美容院工作的女性表示，當她聽到爆炸聲響衝出店外時，便看到火鍋店濃煙四起，有好多人倒在路邊。附近居民表示，當她聽到巨響後，馬上傳來一股濃烈的瓦斯味，因此隨即將家中的瓦斯閥開關關上，到室外避難。

