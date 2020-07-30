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「有疫苗才不用鎖國！」蔣萬安嘆：1億元研發獎勵金被民進黨否決

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▲▼立法院新會期開議，衛福部長陳時中，行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫苗研發成為各國首要目標，美、英、中國大陸可望在年底前推出。國民黨立委蔣萬安30日表示，國內疫苗研發進度相對落後，2月總質詢時，他早就向行政院長蘇貞昌建議，至少編列1億元獎勵成功研發出疫苗的業者，而國民黨團版的特別條例第七條，也明定疫苗研發獎勵，但是很可惜，最後遭民進黨團否決。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民30日召開「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道」座談會，邀集到產官學界代表目前台灣疫苗發展的瓶頸與其解決之道。

陳宜民表示，關於台灣本土疫苗何時能施打的問題，是不分黨派，全民所關心的議題，不只美國，歐洲的牛津疫苗，甚至對岸中國大陸也有進度，反而台灣還陷入第二期人體臨床試驗是否要有3000個個案的問題中。

▲▼「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」。國家政策研究基金會永續組召集人高永光（圖／記者林育綾攝）

▲「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」。（圖／記者林育綾攝）

蔣萬安表示，2月總質詢時，他早就向行政院長蘇貞昌建議，至少編列1億元獎勵成功研發出疫苗的業者，而國民黨團版的特別條例第七條，也明定疫苗研發獎勵，但是很可惜，最後遭民進黨團否決。

蔣萬安指出，之後的特別預算，政府僅編列5243萬元用於疫苗研發，相較世界各國投入疫苗的預算規模實在杯水車薪，接下來臨時會將處理紓困3.0預算，即便將疫苗研發經費追加至22.5億元，並且新增疫苗研發獎勵機制，台灣疫苗研發已錯失先機，落後於世界各國。

在法規面部分，蔣萬安說，我國政府針對本土疫苗研發業者提出的採購條件之一，是二期臨床試驗要收案3000人進行測試，相較於世界衛生組織(WHO)建議人數整整高出兩倍，他曾多次質詢，呼籲政府鬆綁疫苗相關法令，衛福部卻一直拖延到7月7日才將第二階段臨床試驗人數下修到1300人，嚴重影響國內疫苗研發與上市期程。

蔣萬安憂心，原先「高風險進口疫苗施打、一般民眾等國產疫苗」的政策，傳出可能改變，衛福部在第二波追加預算編列115.5億元，打算採購1500萬劑國外疫苗，若以每人一劑計算，約可涵括60%人口。但是，台灣沒有與其他國家進行疫苗合作開發，即使國外疫苗開發完成，將優先供應內需，台灣恐怕有錢也買不到疫苗，造成國內民眾無疫苗可打的窘境。 　

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告特別預算追加案 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

國衞院感染症與疫苗研究所副所長陳信偉表示，傳統疫苗的研發其實是需要長時間，但由於遇到緊急狀況，所以國衛院年初時試過各種疫苗，國衛院最後選擇DNA疫苗做候選疫苗，希望很快會有好消息提供給大家。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，實際上政府為了疫苗的開發，每星期跟相關廠商開會了解進度，其實是低調的進行本土疫苗的開發，若疫苗開發有進度，會馬上公布給國人知道。

▼各國積極開發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

▲新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

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