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來自恐龍時代的微生物　海底沉睡逾億年被日本團隊喚醒

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▲▼ 日本科學家發現最古老微生物並成功喚醒。（圖／路透）

▲ 日本科學家發現最古老微生物並成功喚醒。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

日本國家海洋研究開發機構和高知大學等研究人員28日在科學權威雜誌《自然通訊》上發表驚人研究，地球上最古老的微生物休眠億年後，成功被喚醒。此研究突破既有觀念，科學家感嘆海底生物圈的微生物根本「沒有壽命限制」，對未來其他星球的研究有重大貢獻。

這種遠古微生物是一種嗜氧微生物，日本科學研究員從南太平洋海底地層中發現，該地層在1.015億年至430萬年前形成，經歷有恐龍存在的白堊紀以及猿人時代。當時這些微生物被封閉在黏土層內，沒有生命徵象但也沒變化石，經過科學家團隊三星期的培養後，竟開始正常生長、繁殖。

根據《宇宙科學網》報導，依照海洋專家的分析，這些微生物生存的地層位於南太平洋海域下方3700到5700公尺的環流，該處的洋流循環詭異莫測，沉積物以極低的速度堆積，營養相當匱乏。在沒有食物、非常艱苦的環境下，這些微生物生存了超過一億年。

BBC報導，海洋機構主要研究員諸野佑樹表示，一開始發現這個結果還以為是研究出錯或失敗，「經過這麼長的時間還可以醒來，令人吃驚。它們應該是把生命活動降到極低水平。」陸上生物在這一億年間持續演進，而海底微生物為了保命幾乎沒有進化。

學界認為，這項發表說明了部分微生物沒有「時間與空間觀念」，未來在地球以外的行星時，也能藉這次發現的結果，用來推演、尋找在艱困環境中生存的生命體。

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