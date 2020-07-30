川普堅信奎寧可治新冠…佛奇隔天打臉！　證據顯示「根本沒療效」

▲ 佛奇（左）與川普（右）先前出席白宮防疫記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）29日指出，所有有效科學數據都表明，抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）對新冠肺炎（COVID-19）沒有療效，顯然與總統川普（Donald Trump）對奎寧的看法相反。

佛奇29日接受MSNBC新聞頻道採訪時說明，「你看看科學數據和證據。所有試驗一致顯示，羥氯奎寧不是新冠病毒引發的疾病或新冠肺炎的有效療法。」

然而，就在佛奇發表上述言論的前一天，川普28日才在白宮防疫記者會上表示，他仍認為奎寧對新冠病毒有效。

川普先前在推特上轉推一段影片，內容包括「奎寧可治癒新冠」、「你不需要戴口罩」。這段影片早在他轉推前便在網路上瘋傳，但隨後被推特判定為「含有誤導性資訊」，現已下架。而川普長子（(Donald Trump Jr.）並非只是轉推，而是親自上傳這段影片，帳號因此被限制12小時。

川普28日晚間被問及該影片時表示，「我不是斷言」，強調只是傳遞他人建議，也包括醫生的建議，「許多醫生認為這是非常成功的。羥氯奎寧搭配鋅（Zinc）或阿奇黴素（Zithromax），許多醫生認為這非常好，但有些人不這麼認為。」他堅稱，這項藥物是安全的，他服用時也沒有發生問題。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。