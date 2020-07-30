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開FK8遇「15惡霸狠瞪」擋車前！車主無奈不敢過...網笑：真的鴨力山大...

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▲15隻鴨子擋汽車。（圖／翻攝自@shibakichi_FK8推特）

▲鴨子卯起來擋路。（圖／翻攝自@shibakichi_FK8推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

開車遇路霸！日本一名車友平常喜歡開車兜風，日前他又開著愛車出門，正當他邊開車邊欣賞車外風景時，發現前面來了一排「Y霸」路霸，霸佔整條馬路，讓他哭笑不得，超爆笑畫面PO上網後，網友紛紛笑說，真的是「鴨力山大啊！」

日本一名車友@shibakichi_FK8，平常喜歡開著白色Honda FK8到處走走玩玩，並常在推特上分享車聚的照片。日前他開著愛車，行駛到新潟縣長岡市的一處鄉間時，突然出現15隻鴨子擋在車前，排成一列的靜靜看著車主，呈現一個「你不動，我也不要動」的場面，讓原PO附文大嘆「一群鴨子路霸擋在馬路上，根本沒辦法過」。

這名車友將照片PO上網後，吸引大批網友朝聖，短短時間就累積6.2萬個讚和1.2萬次分享。網友紛紛笑著留言「你不能打敗鴨子！」、「鴨子是假面騎士...？」、「我想知道這輛車是否可能被劃傷。」、「這是鴨子的社交距離嗎？」、「鴨車很重要。」、「可遇不可求的可愛路霸啊！」、「我想用自己的眼睛看這種情況。」、「哇〜鴨子在走路〜」。

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