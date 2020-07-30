金價Q3有望突破2000美元大關！年底上看2200美元

▲中美衝突短中期難解，資金會持續流向安全資產，例如黃金。（圖／鏡週刊）

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台股真的很強，而且在Intel 7奈米製程產品有機會外包給台積電的情況下，短期欲小不易。國際股市的表現也普遍不錯，漸漸收復疫情失地。但國際疫情明明嚴重，經濟數據也不好，不對稱的市場行情及投資人情緒，能夠延續多久？

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川普拚勝 選股難度增

今年全球股市表現最好的A股，第二季一口氣飆漲近4成，但7月傳出社保基金等國家隊開始獲利了結後，1個月重挫近9%。現在中美兩國互關領事館，帶頭衝的A股已先回檔，國際股市藉機獲利了結，並修正5至10%，應該是未來1個月的主要走勢。

但這並不是說今年股市就沒有行情了，如果股市大回檔，那川普也不用選了。投資人要牢記股市與中國，仍是川普選情的二大提款機，現在川普的民調已經從疫情大爆發時落後拜登16%回升到只落後8%，我相信士氣大振的川普未來只會更頻繁地拿中國開刀。

如此一來將為市場帶來變數。因為雙方談判攻防一定有人受傷有人受益，但是川普並不按牌理出牌，也不怕得罪中國，這就讓選股難度大增，加上不對稱的市場行情及投資人情緒，任何風吹草動都會讓指數大幅震盪，而川普會穩大盤不會穩個股，個股劇烈震盪將是下半年頻繁出現的場景。

就目前環境分析，只有二個較為明顯的趨勢。第一是中美衝突短中期難解，資金會持續流向安全資產，例如黃金。第二則是美國聯準會利率維持在零或趨近零的時間將比原先預期的更長。

過往美元也是資金避風港，不過目前聯準會已將利率降到0.25%，與其他地區的利差縮小，加上美國疫情遠較中國與歐洲嚴重，也讓美國相較主要經濟體的經濟成長差距縮小，都不利美元走勢，這樣的大環境下，黃金最有機會成為保守型資金的主流標的。

許多市場分析認為美元走弱更有利股市，但如果統計今年3月美元走弱至今，S&P 500指數大漲近5成，而過去50年美元3次走空，S&P 500指數平均漲幅只有15%，投資人就不難理解為什麼現在應對股市保守了。

積極型投資人可以專注在市場波動，保守型投資人應降低風險性資產，轉進安全性資產，其中黃金第三季可望突破2,000美元大關，而我預估年底將上看2200美元。



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