台積電早盤大漲逾4%！台股指數站上12700點關卡　中天、合一齊漲停

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國聯準會周三（29日）決議維持基準利率在0%至0.25%區間不變，並再度承諾盡力支撐經濟，華爾街股市收紅。台股今日開在12691點；早盤高點來到12769點，上漲229點。

中天生技（4128）旗下合一（4743）昨日發布重訊公告，自行開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍 (DFU) 新藥ON101已完成三期臨床試驗解盲，在不同面積糖尿病足部潰瘍傷口均呈現一致性顯著療效。中天、合一今日開盤齊漲停。

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蘋概三王方面，台積電（2330）今日以436.5元開出，上漲3.44%，早盤漲4.5%來到441元；鴻海（2317）開在78.7元，上漲0.9%；股王大立光（3008）以3885元開出，上漲0.91%。

受到新冠疫情再升溫恐懼、美國上季GDP崩跌史上最慘，Fed昨公布7月貨幣政策決議，維持聯邦基金利率（FFR）目標區間在0.00%-0.25%不變，與市場預期相符。Fed強調，疫情發展是決定經濟復甦的關鍵，需求疲軟和油價大跌抑制消費者通膨，但整體金融情勢在近幾個月確實已改善。

美股週三表現，道瓊工業指數上漲160.29點或0.61%，報26539.57點；標普500指數上漲40.00點或1.24%，報3258.44點；那斯達克指數上漲140.85點或1.35%，報10542.95點；費城半導體指數上漲45.90點或2.23%，報2106.30點。