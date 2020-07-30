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中方不讓步！　歐中第8次經貿談判「投資協定流局」

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▲中歐第七次經貿對話　劉鶴：雙方共同反對保護主義！。（圖／路透社）

▲中歐第7次經貿談判時，劉鶴曾表示「雙方共同反對保護主義！」（圖／路透社）

文／中央社記者林育立柏林29日專電

歐盟與中國官員近日進行經貿高層對話，討論投資協定，不過在開放市場等關鍵問題上中方仍不讓步，讓歐盟感到失望，香港人權問題也是雙方談判的障礙。

歐盟執行委員會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）28日與中國國務院副總理劉鶴進行第8次中歐經貿高層對話，討論投資協定，目標在今年內完成談判。

歐中投資協定的談判進行6年多，如果簽署將是雙邊關係的里程碑。

德國「商務日報」（Handelsblatt）引述歐洲聯盟（EU）知情官員報導，儘管雙方對公平競爭條件有共識，不過關鍵的市場開放問題仍沒有進展，在通信、資訊、健康、生物科技和電動車領域，歐洲企業仍無法與中國國有企業享受相同待遇。

此外，歐盟也對中國限制歐洲肉品進口不滿，歐洲企業則抱怨中國對外資的限制。

中國在談判時不讓步，讓歐盟官員驚訝，畢竟在中美關係緊繃的情況下，中國應改善對歐關係。中國在香港特區實施國家安全法，對雙邊關係顯然也造成衝擊。

歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）說，投資協定談判最主要的障礙是中國的不公平貿易行為和香港的人權問題。

儘管歐盟對外宣稱希望在年底前完成談判，歐盟和歐洲企業對近期完成談判已不抱太大希望。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）研判，中國有意等到美國總統大選結果揭曉後再做下一步動作。不過，屆時歐盟也可能與新的美國政府合作施壓中國改變。

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