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七年級藥師「每年爽領百萬股息」　神祕豪宅老主顧親指點！5大選股原則曝光

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圖、文／鏡週刊

「阿姨，空腹的時候，血糖要盡量控制在100以下，這樣比較好喔。」這家坐落在傳統市場裡的小藥局，店內藥品、雜貨齊全，店長林藥師親切地招呼客人，街頭巷尾全都與他熟識；一位老主顧更意外地成為他的投資貴人，讓年僅36歲的他，靠存股一招，如今被動收入已年破百萬。

林藥師是藥局店長，10年前開始存股，現在36歲已有百萬被動收入。

▲林藥師是藥局店長，10年前開始存股，現在36歲已有百萬被動收入。（圖／鏡週刊提供，下同）

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林藥師跟一般上班族沒兩樣，月薪在7、8萬元之譜；但他有明確的目標，就是打造一座資金大水庫，每年可創造300萬元的現金流。存股至今超過10年，目前已達陣3分之1，他估計50歲前，就能完成財富夢想。

沒有富爸爸庇蔭，百萬現金流全靠自己。「要有長期穩定的被動收入，個股體質是關鍵，我選股有5大原則：1.公司負債比在40%以內。2.流動比率在300%以上。3.純益率超過20%。4.持續配息至少5年。5.董監事持股最低25%。」

這5原則都在反映一件事，就是公司體質。負債比低、流動比高，面對大環境衰退，公司不會面臨資金周轉不靈窘境，營運就能挺過風暴；純益率超過20%，代表產品有競爭力，公司獲利能維持一定水準；但會賺錢還要懂得分享給股東，因此公司配息政策是否穩定，更是存股族必關心重點。

至於董監事是公司「自己人」、最了解未來營運動向的高層，持有比例越高，代表對公司前景越有信心，長期存股族，當然要跟緊董監事持股高的公司，「像我就會把自己當成錢櫃老闆，無聊時就去錢櫃門口走走，好像巡田水…」對林藥師來說，把自己當成公司老闆，調整好心態，存股就能成功。

林藥師（化名）投資小檔案
出生：1984年
現職：連鎖藥局店長
學歷：嘉南藥理科技大學、藥師執照
投資心法：
集中重押具資產、業績成長的金融傳產股
謹守選股5原則，董監持股、配息穩定度是重點
每月薪資固定投入1/5至存股標的
每年除息後資金再投入，擴大存股部位
把握市場漲跌機會，利用期貨選擇權增加收益，獲利資金再轉進存股標的
殖利率低於4%時先出1/3

當初林藥師為保留期貨戰果，將資金停泊在新保，後來卻因此踏上存股之路。

林藥師初踏進市場時，投資工具以期貨、選擇權為主；當時，他還沒有存股概念，只是因行情劇烈震盪，期權獲利幾乎回吐，想保留僅存戰果，又不甘心資金變成呆存款，才決定找個有股息的避風港，錢進新保。

「我在20到23元間，陸續買進新保，每年股息1.6至1.8元，殖利率在6%以上，比銀行定存好太多；後來跟一位老主顧聊起新保，兩人一拍即合，從此才改變短線操作習性，專注價值投資。」林藥師談及這段存股往事。

這位老主顧，就是我們曾報導過的「神秘豪宅大戶」傅君玉；林藥師在他指點下，不但學會看個股財報、基本面，更體認長期持有價值。

林藥師的投資同好黃先生指出，多數人是風險趨避者，在不確定狀況下，會選擇較保守、且報酬較低的投資方式；「但林藥師心理素質異於常人，在行為財務學中屬於風險愛好者，寧可接受不確定但期望值高的方案，在大數法則狀況下，輔以押大抱住，賺取一般人賺不到的超額利潤。」

原來，林藥師並未完全捨棄期權操作，但會將投入資金控制在二成左右，一旦看對趨勢、賺到快錢，便見好就收，將成果轉進存股標的，鎖住獲利，同時繼續養大本金。

傅君玉讚賞他的做法，「今年初，肺炎疫情爆發，林藥師以本身專業判斷，警覺股市將有嚴重衝擊，再觀察外資動向，發現已降低持股部位，就透過期貨趁勢放空，短時間賺到一大桶金後，再回頭低接錢櫃，年輕人能夠這樣做，真的很了不起！」

林藥師的存股歷程，由新保打頭陣，再透過上海商銀接棒，讓財富穩健長大；未來將由錢櫃、及土地資產雄厚的台肥，擔當金流支柱。「我就是一般上班族，領老闆薪水，只是起步得早，已經體會到複利的威力。只要了解價值投資的內涵，任何人都做得到。」


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