包裹上印「中國郵政」美農業部著手調查神秘種子　中外交部回應了

▲美國多州民眾收到貼有「中國郵政」單的包裹，裡頭全是不明種子。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合報導

美國過去數周陸續有民眾收到詭異包裹，裡頭疑似是寄自中國的不明種子；農業部基於環境風險警告民眾不要隨意栽種，並於美東時間周二（28日）指出，將和國土安全部轄下的「美國海關及邊境保衛局」（CBP）合作，搞清楚這批神秘種子的來龍去脈。

綜合外電報導，當局新聞稿指出，「美國農業部近期正從各收件人手中收集這些種子包裹，接著會檢測它們的成分，以決定是否會對美國農業及環境造成風險。」文中表示，目前尚不清楚這是否為一起具有規模的「刷評詐騙」，即賣家將來路不明的商品寄給許多人，接著私自利用收件人的名義，為商品刷一排好評，製造假聲量。

▲中國外交部指出，此中國郵政郵寄單是偽造文書，有明顯錯誤。（圖／翻攝自推特）

近一、兩個月來，已有數以千計的類似包裹抵達美國海關，內容物全都是以塑膠密封各類種子，寄到從未下訂的美國人手中。其中許多包裹的文件證明顯示，它們都有經手中國的郵政系統，並在外包裝上貼有「中國郵政」（CHINA POST）的郵寄單，因此讓媒體紛紛認為裡面應是中國產的種子；然而這些包裹中，很多其實是寄自許多不同國家，包括中東的阿拉伯聯合大公國與吉爾吉斯。

中國外交部發言人汪文斌周一（27日）指出，當局已經證實包括上的「中華郵政」標籤是經過偽造的，並強調中國郵政嚴格遵守「萬國郵政聯盟」（UPU，Universal Postal Union）對於郵寄種子的規定。

美國農業部警告不應種植這些來路不明的種子，也不應該現在就把包裹處理掉，應交由政府檢測。不過部分州的農業和警察部門，已經各自針對類似通報發出指引，甚至直接處理掉這些種子。

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