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「天才IT大臣」唐鳳登日本富比士封面　台灣外交部助推專訪全文線上看

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▲▼立法院院會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳受到日本媒體及網友關注。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣數位政委唐鳳的才智能力，在此次疫情期間廣受國際關注，尤其是日本媒體和社群，紛紛稱他為「天才IT大臣」，日本富比士（Forbes）更在最新一期將他登上雜誌封面，內容論及太陽花學運、g0v零時政府及先前熱議的「粉紅色口罩是件」。我外交部在臉書分享這項資訊，「連日本地方媽媽都知道，台灣有個很厲害的 #數位政委。」

外交部周三（29日）發文分享，本期日本富比士雜誌的專訪對象是台灣數位政委唐鳳，並在訪問中大談2014年的公民運動「太陽花學運」，如何對台灣「公民科暨社群發展」產生影響。

「天才IT大臣」唐鳳認為，學運帶來最重要的改變，就是年輕人不再將政治單純看做政治人物的事，「新世代朋友會覺得，關心政治、採取行動很『潮』。」他也提到公民科技社群方面，在「g0v」零時政府的既有基礎上，推動讓政府資料透明化的「開放政府」政策，嘗試透過類似像 VTaiwan.tw 的公共服務平台，建立開放政府聯絡人（Participation Officers, PO）制度。

另外，唐鳳談到近期最有感的小故事，就是疾管署1922防疫專線接到民眾投訴，小男童因領到粉紅色口罩，怕被同學針對而不敢上學，結果衛福陳時中部長隔天上台開記者會時，就帶領「防疫五月天」們，全部戴粉紅口罩上場，以身作則為小男同破除兩性刻板印象的障礙。

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