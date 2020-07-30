結婚不能沒有攝影！女路人隨拍PO推特「超級任務」爆紅　釣出新娘本尊

if you were getting married on the brooklyn bridge this evening, i’ve got some photos for you! pic.twitter.com/c61eDmAIaM — nevona (@nevona) July 27, 2020

▲原PO在推特發文。（圖／翻攝自推特／@nevona）



記者崔子柔／綜合報導

紐約女子內馮娜（Nevona Friedman）日前拍到一對新人在布魯克林大橋上辦婚禮，但現場卻完全沒有其他親友，只有新人及公證人，她後來想想，結婚不能沒有新婚照，就把照片PO上推特尋人，結果真的引出新娘現身。

綜合外媒報導，內馮娜的推文寫下，「如果你今天在布魯克林大橋結婚，那我有幾張照片給你」，並附上一張照片，貼文引來13萬多個讚，也成功聯繫到新娘科娃蓮科（Nikolina Kovalenko）。

科娃蓮科受訪表示，她和老公去年開始戀愛，7月26日是認識一周年的日子，他們一早先到最喜歡的餐廳吃飯，吃完再散步到布魯克林大橋，並與網路上聘請的公證人約在橋中間，進行簡單的婚禮儀式。

科娃蓮科說，他們知道因為疫情影響，這場婚禮沒有親友會前來，甚至不會有照片、影片，但竟然意外被拍到，還引起上萬網友的迴響，「我們覺得自己把愛放大了，正在創造一個更大的循環。」