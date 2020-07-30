國民黨立委「破門佔議場」代價曝光　立法院將求償！最高罰200萬

▲林志嘉曾交代相關單位彙整所有修復的項目及金額後，再一併彙整向國民黨團求償。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨團總召林為洲率領20多位黨籍立委於6月28日破壞立法院議場正門玻璃後進入佔領議場，並在議場內噴漆、門上釘鋼釘、堆座椅等自囚方式阻撓綠委進入，意圖杯葛隔天開始的臨時會，雖然20小時後就被民進黨立委清場，但已造成議場門窗損壞。

當時立法院祕書長林志嘉受訪時曾表示，議場損壞修復的費用將會向國民黨團求償。本刊查閱政府電子採購網，7月20日已刊登一筆7月14日決標的「立法院議場遭侵入損壞緊急搶修工程案」，決標金額為16萬5千元，以限制性招標方式由鈞祥營造工程公司得標。

立院人士向本刊表示，這筆搶修工程標案是6月份的那次藍委佔領，7月14日至16日藍委在監委審查會期間佔領議場時破壞議場的麥克風以及質詢台、備詢台、發言台相關影音設施及線材，由於質詢、備詢台設置有螢幕等視訊設備，因此修復價格不斐，恐也要10幾萬元。

據了解，林志嘉日前在立法院院務會議中，曾交代相關單位彙整所有修復的項目及金額後，再一併彙整向國民黨團求償。得標鈞祥營造工程有限公司位於台北市松山區，近2年承攬不少政府工程標案，包括總統府、台北市政府、基隆市政府、台灣大學等都有該公司承攬標案。

除了修復費用求償，由於立法院議場2017年6月已被台北市文化局指定為歷史建築，因此根據《文資法》規定，國民黨團若故意毀損且認定無法復原，將可處30萬元至200萬元罰鍰。不過台北市文化局日前發文給立法院秘書處初步調查後，將再擇期召開文諮委員諮詢會認定是否能復原，若無法復原將依法開罰。



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