美中升級熱戰「真正危險在台灣非南海」　BBC引述專家：北京急奪島當核潛艇基地

▲中國國家主席習近平與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中兩國因疫情、貿易、區域緊張，關係越趨緊繃，更互相強關總領館；美國從過去數十年來的對華接觸政策，逐漸轉向新冷戰兩強對立的態度。BBC日前引述各專家意見，認為甚至有可能由冷轉熱，而熱戰焦點不會在南海區域，「真正的危險在台灣」，因為中國國家主席習近平企圖在第3個任期內完成統一台灣，想把台灣當成核潛艇基地與美國對抗。

報導指出，自疫情全球大流行以來，美中官方層面正式的談判與接觸相當缺乏，雙方還引發「武漢實驗室製造病毒」、「美軍把病毒帶進武漢」等起源爭論，隔空口水戰較勁不停。事態在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表的反共演說後進入轉捩點 ─ 新冷戰時期到來的說法佔據主流。

蓬佩奧指出美國過去歷任總統皆採取對華接觸政策，期望能讓中國政經社會都更加開放，但很顯然地效果不彰。他總結當天也上台演講的國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、聯邦調查局長雷伊（Christopher Wray）及司法部長巴爾（William Barr）的論述，「如果自由世界不改變共產主義中國，共產主義中國就會改變我們。」

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表演說，首次否定中國的南海主權主張。（圖／路透）

該演講結束後，美國隨即限時關閉中國駐休士頓總領館，而中國政府的外交回應，則是選擇關閉美國駐成都總領館。蓬佩奧也宣布，中國宣稱對南海大部分地區擁有主權的說法「完全非法」，這是美國首次就南海主權爭議攤牌美方態度，讓不少觀察者認為美中已然進入新冷戰時期。

然而新冷戰時期會否進入到一次、二次大戰的熱戰事態？BBC引述知名中國問題專家、哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Feivel Vogel）的說法，他近日接受中國官媒《環球時報》訪問，指出美中的確可能發生衝突，南海及台海局勢令他憂心，而一次大戰正是因一件區域事件，進而波及全球大國。不過傅高義在此時接受《環球時報》令人不免心生疑慮，因該報一向堅定為中國政府發聲宣傳，在西方世界也被視為民族主義的小報。

報導再引述中國獨立政治學者吳強指出，美中兩國近期一來一往的衝突與矛盾，都是為了在疫情大流行和經濟衰退的情勢中，挽救各自的政權。對於外界盛傳美中可能因南海問題起衝突，吳強則說，南海不排除發生小規模武裝衝突，但「真正的危險在台灣」，因為中國以民族復興為目標，習近平打算在第3個任期完成對台統一，與此同時更想方設法消除香港的一國兩制。

另一方面，吳強認為北京當局設想奪下台灣後，才能解決海南島需要大量海空掩護核潛艇的需求，把台灣做為核潛艇基地，才有助於和美國抗衡，因此美中關係越緊張，中國越急著奪下台灣。