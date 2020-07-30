想完成「亂倫夢」！變態女聯手父親殺男友　完事還跟爸「現場激戰」

▲阿曼達聯手父親殺了男友，之後還想嫁給父親。（示意圖／取自Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

美國31歲的女子阿曼達（Amanda McClure）一直以來想和父親完成「亂倫夢」，她竟與55歲的父親賴瑞（Larry McClure）一起制訂計劃謀殺男友，殺了人後他們還在案發現場激情纏綿。全案曝光後發現阿曼達的姐姐也是幫兇，阿曼達已經認罪殺害麥吉爾，而賴瑞被登記為性侵犯。

綜合外媒報導，賴瑞趁女兒男友不注意的時候，拿酒瓶敲向他的頭讓他暈倒，這時阿曼達再替男友施打2瓶毒藥，但他們擔心劑量不足以讓他死亡，最後又以繩索將他勒斃，確定沒有呼吸後，才將屍體埋進一個簡易的坑洞裡。

2人殺了男友後終於能完成夢想，眼看四下無人就當場辦起了事。事情過了一個月，他們甚至非法結婚，形成亂倫夫妻。

阿曼達男友在去年2月14日被殺害，屍體到了9月才被發現，而阿曼達這段期間都持續領用男友的補助金。賴瑞被逮捕後，坦承自己的罪刑，沒有想要假釋、也沒有想要浪費資源，只想趕快結束這一切。目前全案仍在審理階段中。

▼左為阿曼達，右上為父親，右下為男友。（圖／翻攝自推特／@SweetDarkLayers）