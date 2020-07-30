　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防台遭中國侵略　美眾議員提案授權白宮動武

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美軍太平洋艦隊。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍太平洋艦隊。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀今天提出「防止台灣遭侵略法案」，法案授權美國總統在中國武力犯台時，得動用武力防衛台灣。法案也鼓勵美國總統訪台。

游賀（Ted Yoho）透過新聞稿指出，「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）目的在闡明並加強美國對於武力攻擊發生時防衛台灣的承諾。

新聞稿指出，這項法案採取多項重要步驟，以因應中國對台灣採取的一系列侵略行動，以及中國在香港、南海與中印邊境造成的緊張局勢升級。游賀指出，鑑於中國的各項挑釁行為，很顯然，中共已不顧國際譴責或強烈反對，迅速實現自己的領土野心。

游賀表示，美國對台灣的戰略模糊最初是為了避免挑釁北京攻擊台灣，並鼓勵和平關係，但這項戰略顯然以失敗告終。中國人民解放軍在台灣海峽引人注目的軍事建設與挑釁，加上中共的公然威脅，中共對台灣的意圖已十分明確。

他指出，美國必須立即採取行動，畫出明確紅線，確保中國不會超越界線。台灣是個擁有近2400萬人口、充滿活力的民主國家，美國有義務堅定支持台灣，並鼓勵台灣與中國重啟和平關係。

「防止台灣遭侵略法案」以國會意見指出，在總統蔡英文於2016年上任以來，中國政府持續加強對台灣的外交孤立與軍事威脅，中共解放軍近年快速現代化並頻繁在台灣海峽演習，對台灣安全構成明顯威脅。

法案給予美國總統有限國防授權，在台灣遭受中國的直接武力襲擊、中國藉武力奪取台灣實質管轄領土，以及台灣人民或軍人遇害或生命遭逢威脅等情況下，美國總統有權動用武力，並採取總統認為的必要與適當措施，確保並捍衛台灣免遭武力襲擊。法案也要求中國放棄使用或威脅使用武力犯台。法案訂有5年落日條款。

法案國會意見建議美國總統在法案生效後盡快發出公開聲明，指出保衛台灣免受中國行為影響是美國政策。此外，在法案生效180天內，美國國防部長需協同國務卿與其他相關聯邦機構首長，應尋求與台灣政府及其他志趣相投安全夥伴間建立年度區域安全對話。

法案也建議舉行美台聯合軍演，以及災難與人道救援聯合演習。國會意見也建議台灣配置更多國內資源於提升自我國防實力，包括取得強化不對稱國防實力武器、改革台灣後備體系，以及美台加強合作以強化台灣網路能力。

在美台高階互訪上，法案鼓勵美國總統或國務卿赴台與台灣總統會晤，並歡迎台灣總統在美國國會發表演說。法案也敦促美國貿易代表在法案生效後180天內，與台灣就雙邊貿易協定展開協商。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓300隻」換大強　網一看背超癢
小煜護士妻是表特板佐佐木希！　穿真理褲「搖晃地震片」兇到噴血
檳榔西施長太正！遭「剮刑」割臉...屍淋黑狗血　凶嫌妻超震驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想完成「亂倫夢」！變態女聯手父親殺男友　完事還跟爸「現場激戰」

美眾院反壟斷聽證會　議員點名「蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書」權力太大

聯準會再允諾支撐經濟　美股收漲160點

美中升級熱戰「真正危險在台灣非南海」　BBC引述專家：北京急奪島當核潛艇基地

美國突破15萬人病死！　法國「疫情回溫」單日增1400例創近月新高

美上季GDP崩跌史上最慘、新冠疫情影響　Fed維持利率逼近0

美參議員致函貿易代表　籲立即啟動美台貿易協定磋商

防台遭中國侵略　美眾議員提案授權白宮動武

智齒上長小腫膿！3個月後「感染到大腦」...性情大變差點喪命

列車出軌「全面燃燒」！亞利桑那橋樑部分倒塌…3液貨車衝落橋

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

想完成「亂倫夢」！變態女聯手父親殺男友　完事還跟爸「現場激戰」

美眾院反壟斷聽證會　議員點名「蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書」權力太大

聯準會再允諾支撐經濟　美股收漲160點

美中升級熱戰「真正危險在台灣非南海」　BBC引述專家：北京急奪島當核潛艇基地

美國突破15萬人病死！　法國「疫情回溫」單日增1400例創近月新高

美上季GDP崩跌史上最慘、新冠疫情影響　Fed維持利率逼近0

美參議員致函貿易代表　籲立即啟動美台貿易協定磋商

防台遭中國侵略　美眾議員提案授權白宮動武

智齒上長小腫膿！3個月後「感染到大腦」...性情大變差點喪命

列車出軌「全面燃燒」！亞利桑那橋樑部分倒塌…3液貨車衝落橋

想完成「亂倫夢」！變態女聯手父親殺男友　完事還跟爸「現場激戰」

美眾院反壟斷聽證會　議員點名「蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書」權力太大

聯準會再允諾支撐經濟　美股收漲160點

季風低壓影響「2縣市大雨特報」　吳德榮曝下週成颱機率：大氣轉趨不穩定

美中升級熱戰「真正危險在台灣非南海」　BBC引述專家：北京急奪島當核潛艇基地

網戀「天菜暖男」暈砸近10萬＋裸照　半年後見面…是輕熟女

美國突破15萬人病死！　法國「疫情回溫」單日增1400例創近月新高

美上季GDP崩跌史上最慘、新冠疫情影響　Fed維持利率逼近0

美參議員致函貿易代表　籲立即啟動美台貿易協定磋商

防台遭中國侵略　美眾議員提案授權白宮動武

養6年首次失態！牠太累掉下床　四腳開開+巨大體型...網：獅子？

國際熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

中美熱戰在即　BBC：北京急奪下台灣

威力太強大！新冠病毒「高病毒數入侵心臟」

研究：較常看A片的女性更易高潮

智齒上長小腫膿　她感染大腦險死

消息人士：美國考慮縮減中國駐美外交官員

亞利桑那列車出軌　橋上起火猛燒

2女國中生發現飛往地球「未知小行星」

防台遭中國侵略　美眾議員提案授權白宮動武

爆料太傷！哈利梅根恐被永久逐出王室

媽媽突然暴斃　2女兒活活被悶死

美國突破15萬人病死！法國單日增1400例創近月新高

美參議員籲啟動美台貿易協定磋商

美聯準會維持利率逼近零！疫情發展決定走向

更多熱門

相關新聞

美國突破15萬人病死！法國單日增1400例創近月新高

美國突破15萬人病死！法國單日增1400例創近月新高

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，截至台灣時間30日上午4點30分，美國累計確診439萬8898例、死亡數突破15萬人，來到15萬62人。與此同時，全球累計確診達1684萬5602例、66萬2577死，美國病死數佔全球22.6％。

美參議員籲啟動美台貿易協定磋商

美參議員籲啟動美台貿易協定磋商

亞利桑那列車出軌　橋上起火猛燒

亞利桑那列車出軌　橋上起火猛燒

消息人士：美國考慮縮減中國駐美外交官員

消息人士：美國考慮縮減中國駐美外交官員

美國防部長：1.2萬美軍撤出德國

美國防部長：1.2萬美軍撤出德國

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面