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列車出軌「全面燃燒」！亞利桑那橋樑部分倒塌…3液貨車衝落橋

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▲亞利桑那州天普鎮湖橋樑發生貨運列車出軌後起火事故。（圖／翻攝自Twitter／TempePolice）

▲亞利桑那州天普鎮湖橋樑發生貨運列車出軌後起火事故。（圖／翻攝自Twitter／TempePolice）

記者王致凱／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城近郊當地時間29日上午發生火車出軌事故，一列貨運列車在天普鎮湖（Tempe Town Lake）橋樑上出軌並引發大火，導致部分橋樑結構倒塌，現場冒出濃濃黑煙。

根據福斯新聞鳳凰城10號頻道（FOX 10 Phoenix）報導，當地消防局官員表示，發生事故的貨運列車隸屬於聯合太平洋鐵路，當地時間29日清晨6時左右發生脫軌意外，至少派出90名消防員前往灌救。

鐵路公司表示，有8至10節車廂起火，3輛液貨車掉落橋樑下方公園，其中2輛載有易燃液體環己酮，另1輛則載運橡膠材料。報導指出，目前沒有列車洩漏方面相關報告，正在調查列車脫軌的真正原因。

據悉，現場有1人因吸入過量濃煙而送醫治療，但沒有列車機組人員傷亡。

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