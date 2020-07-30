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論文掀藍風暴！「把高雄人當塑膠」　市議員怒揭市、議長補選內幕

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藍營地方盛傳，李眉蓁之所以出線成為市長補選候選人，是祕書長李乾龍聽從市黨部的提議。

圖文／鏡週刊

在藍營內的負能量瀕臨炸鍋之下，黨主席江啟臣面臨的危機不只是高雄市長補選而已，還有他幾乎快蕩然無存的領導威信，以及蠢蠢欲動的各路挑戰者，恐才是危及他黨魁寶座的最大致命傷。

本刊調查，近來連一向被視為黨魁意志延伸的中常委，如今對江啟臣及黨高層也十分不留情面，甚至還曾在內部會議上，直接點名黨祕書長李乾龍不了解地方生態。

「對高雄地方的生態與局勢，黨中央根本形同失能。」一位熟悉南部組織的中常委直言，黨中央對地方組織、派系完全陌生，一開始議長假投票前，黨高層對外放話力挺副議長陸淑美扶正，但關鍵的無黨團結聯盟成員即揚言「投綠」，讓藍營假投票才轉向支持資深議員曾麗燕出線。

今年總統大選，韓國瑜在高雄拿下61萬票，會有多少願意轉投給李眉蓁，成為藍營市長補選的關鍵。

知情人士批評，江啟臣及李乾龍放任地方黨部主委莊啟旺與高雄市議會黨團對幹，「無力解決黨內互打，證明江啟臣的能力有限！」該人士也說，江、李跳過市長補選協調程序，徵召李眉蓁上陣，也再次加深議會黨團與地方黨部的嫌隙，自此種下高雄補選注定分崩離析的惡果。

近日黨高層人士與友人談及李眉蓁的論文事件時，也坦言「她會出線，我也很驚訝。」透露不解江啟臣的市長提名策略。而原因就在於，黨內除了盛傳李是由前高雄市長韓國瑜向江推薦外，也有另一說法，即是黨中央照單全收高市黨部的建議，才釀成表態參選地方議員極為不滿，認為根本是「被當成塑膠」看待。


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