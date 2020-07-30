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宏泰公益團揪42名志工守護濕地　摘除47.7kg外來種「小花蔓澤蘭」

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▲被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭入侵了五股濕地，攀爬纒繞在樹上使樹木無法行光合作用而衰弱死亡。（圖／宏泰人壽提供）

▲被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭入侵了五股濕地，攀爬纒繞在樹上使樹木無法行光合作用而衰弱死亡。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／台北報導

位於新北市的五股濕地是候鳥南來北往的驛站，豐富多樣的生態環境吸引了大批候鳥覓食或棲息，同時也吸引了外來種入侵。被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭入侵了五股濕地，攀爬纒繞在樹上使樹木無法行光合作用而衰弱死亡，影響濕地生態，造成濕地被陸化，生存在濕地的動植物就會逐漸消失。

宏泰人壽表示，「宏泰i公益」志工團將環保付諸行動，發起「濕地守護，移除外來種」行動，號召志工集體出發，在荒野保護協會的帶領下來到五股濕地移除外來種，動手移除小花蔓澤蘭，讓五股濕地恢復到原有的健康濕地生態。

▲「宏泰i公益志工團」共招募42名志工前往五股守護濕地，總共清除了47.7公斤的小花蔓澤蘭。（圖／宏泰人壽提供）

▲「宏泰i公益」志工團共招募42名志工前往五股守護濕地。（圖／宏泰人壽提供）

五股濕地是國家級濕地之一，2004年起由荒野保護協會認養，與新北市政府高灘地工程管理處共同守護濕地。荒野保護協會對於保護濕地生態不遺餘力，在守護五股濕地生態的期間，濕地中的生態維護整頓得越來越好，也讓五股濕地這片土地上的稀有動物們在五股濕地生存繁衍下來。

荒野協會在五股濕地設置的紅外線自動照相機，成功拍攝到黃鼠狼的身影，引起許多民眾驚呼好可愛。在舉辦生態保育的課程期間，也有民眾拍攝到稀有物種四斑細蟌，看見保育類的黑眉錦蛇。

此次「宏泰i公益」志工團共招募了42名志工前往五股守護濕地並進行移除外來種的行動，一整天的努力下來總共清除了47.7公斤的小花蔓澤蘭，為五股濕地的生態保育及這個地球的環境永續多貢獻了一份心力，也讓下一代和大自然能共同擁有、享受大自然生態。

▲「宏泰i公益」志工團總共清除了47.7公斤的小花蔓澤蘭。（圖／宏泰人壽提供）

▲「宏泰i公益」志工團總共清除了47.7公斤的小花蔓澤蘭。（圖／宏泰人壽提供）

 

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