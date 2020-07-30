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減輕FBI負擔！消息人士：美政府考慮縮減中國駐美外交官員

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▲▼美國駐成都領事館關閉。（圖／路透）

▲美國駐成都領事館日前關閉。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國關閉中國駐休士頓領事館後，作為報復中國也要求美方72小時內關閉駐成都領事館。不過，現在又有美國國務院高層人士透露，中美兩國駐地的外交官員數量要相互對等，因此美國政府正考慮縮減中國駐美國的外交官。

據《華盛頓郵報》報導，消息人士指出，美國政府預計本周會正式宣布，8月1日起，中美雙方駐當地的外交官員數量要對等，因此會考慮縮減駐美國的中國外交官。

消息人士補充說，事實上，聯邦調查局近幾個月以來，有近2,000名官員在調查中國的間諜及代理人，因此政府縮減中國外交官的數量，就是為了減輕聯邦調查局的負擔。

其實，美國執法人員24日破門進入中國駐休士頓總領館，清空、撤離內部人員，引起中國外交部強力反彈，中國外交部發言人華春瑩更在推特上指出，美國方面強行進入的舉動，不僅侵犯了《維也納領事關係公約》，也侵犯了美國憲法，還侵犯了美國的《外交使團法》，這一舉動與入室盜竊無異。

似是為了展現與美方強硬手段的不同，中國主管部門人員27日上午從「正門」進入美國駐成都總領館進行接管後，中國外交部軍控司特別在微博上發文表示，「我們是從正門進入，光明正大接管的。」

▲▼美國駐成都總領事館。（圖／路透）

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