研究：較常看A片的女性，更易有高潮、性生活更棒

▲研究顯示， 比較常看A片的女性，會有更好的性生活。圖為前「世界首席AV女優」米婭卡莉法。（圖／翻攝自推特@Mia Khalifa)

國際中心／綜合報導

一貢最新研究顯示， 比較常看色情品(主要是指A片)的女性，會有更好的性生活：包括更容易獲到性高潮、以及自慰時性高潮更多及更好等。此外，跟伴侶做愛時也更容易High起來。

上述研究發表在《國際環境研究與公衛期刊》(International Journal of Environmental Research and Public Health)上，共有2433名來自美國和匈牙利的女性參加了這項觸及她們性生活內容的匿名調查。 結果顯示，女性更常看A片，的確跟自慰時更容易興奮、更容易獲得高潮、以及出現更多高潮有關。至於跟伴侶發生性行為方面，較常看A片的女性也更容易獲得較多的性高潮以及更容易產產生性興奮。

這研研究的作者麥克納布尼(Sean Mc.Nabney)說：「在這項特殊的研究裡，我們檢視了從自慰時看A片的的頻率，是否可以預測出性反應的結果：例如是否有助達到性高潮、到達高潮的時間是否更快、以及在自慰和跟伴侶發生性行為時的高潮及快感程度等。」

該項研究同時顯示：色情品或A片跟性伴侶之間性關係的滿意程度無關。而且，較常看A片也女的情慾反應冷淡無關。 因此，看A片並不會降低女性的 「性」趣，較常看A 片，也並不意味著她們對跟伴侶之間的性關係不滿意。

麥克納尼布指出：「上述發現顛覆了一個普遍的假設：就是「看A片會破壞伴侶之間的性關係」。他同時指出，這項研究並未評估是否有任何女性認為自己需依賴A片來達到性高潮。

他說：「這是有關聯的，因為如果看A片為觀看者帶來沮喪，可能會對她的性反應造成影響。」

該項研究同時指出，許多其他因素跟性高潮障礙有關，這些因素包括焦慮，憂鬱以及教育程度較低(lower educational attainment)等。