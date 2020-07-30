影／台灣首位民選總統　李登輝叱咤政壇30年的5大關鍵時刻

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前總統李登輝辭世，享壽98歲。回顧李登輝的一生推動台灣歷史巨輪，1988年因時任總統蔣經國逝世繼任總統，隨後廢止《動員戡亂時期臨時條款》開啟台灣新頁。1996年李登輝與時任行政院長連戰搭檔參選，成為台灣首位民選總統，頂過台灣海峽飛彈危機，2000年和平轉移政權，首度政黨輪替也讓民進黨登上了中央執政的舞台。

▲前總統李登輝見證台灣民主發展。（圖／ETtoday資料照，下同）

李登輝1923年1月15日出生於淡水，當時台灣還是日本統治時期，因此有個日本名字「岩里政男」。李大學時期飛往日本京都帝國大學攻讀農林經濟科，後因日本戰敗選擇回台灣大學就讀，之後再赴美國取得康乃爾大學農業經濟學博士學位。

綜觀李登輝從政的生涯，從1971年到2000年，在台灣政壇從起步到身退的這30年中，李登輝在五個關鍵時間點上的叱咤風雲，都曾引起相當的關注與討論，這五個關鍵時間點的內容如下：

時間點一：

1971年李登輝經農復會長官沈宗翰介紹認識蔣經國，以農業專業頗受蔣經國信任，1978年獲蔣經國任命為台北市長，1981年則被任命為台灣省政府主席。

時間點二：

1990年3月台灣發生野百合學運，李登輝於1991年宣布廢止《動員戡亂時期臨時條款》，並改選「萬年國大」，同年，李登輝主導國家統一委員會通過《國家統一綱領》，訂立近、中、遠程目標，最終完成兩岸統一。

時間點三：

1996年李登輝搭配連戰參選中華民國第9屆總統副總統，與此同時，大陸卻在台灣海峽舉行「聯合九六一」軍演試圖干預選舉進行，美國則派遣2艘航空母艦巡航台海，軟化大陸態度，也讓李登輝以54%得票率成為台灣史上首位民選總統。鑑於李登輝對於台灣民主貢獻，美國《時代》雜誌曾封李登輝為「民主先生」。

時間點四：

1999年李登輝向德國之聲首次拋出「兩國論」，界定兩岸為「特殊國與國關係」，台灣雖未獨立，卻也沒有再宣布獨立的必要；此番論述一出凍結兩岸談判進度，而背後推手正是時任陸委會主委蔡英文。「兩國論」誕生後，民進黨同年發表類似基調的「台灣前途決議文」，但國民黨內部則出現分裂。

時間點五：

2000年民進黨籍陳水扁與呂秀蓮當選中華民國第10屆總統、副總統，終結國民黨在台灣50年統治，李登輝和平完成政黨輪替，卻也丟失國民黨主席位置。李登輝轉而擔任台灣團結聯盟精神領袖、主張台灣獨立，也曾準確預測民進黨主席蔡英文將在2016總統大選勝出。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）



