風水輪流轉？大馬前首相今為貪汙犯　昔被開除者變首相

▲馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）成大馬第1位遭判刑的首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝欣辰／綜合報導

一馬發展基金（1MDB）貪腐案28日宣判馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）洗錢、濫權等7項罪名成立，判刑12年並罰款2.1億馬來西亞幣（約新台幣15.5億元）。諷刺的是，5年前他開除了同屬巫統的慕尤丁（Muhyiddin Yassin），如今納吉布成為大馬第1個遭判刑的首相，而慕尤丁則是現任首相。

大馬的1MDB貪腐案源自於納吉布2009年上任時，隨即成立官方戰略發展基金並稱「一馬發展基金」，宣稱要把馬來西亞發展成為地區金融中心。但2015年7月爆出納吉布涉及污錢高達7億美元，而1MDB則被發現在2009年至2015年間，遭不當挪用款項至少45億美元。

專門負責一馬發展公司（1MDB）弊案的特別調查小組發出聲明，納吉布涉及一馬公司旗下的「SRC國際有限公司」高達4,200萬令吉（約新台幣3.2億元）的弊案，反貪腐委員會在3日已前往納吉布位於吉隆坡的住所將其逮捕。

▲5年前被納吉布開除的慕尤丁，如今成大馬現任首相。（圖／翻攝自Facebook/Muhyiddin Yassin）

追討了5年多，該貪腐案已經成功追回約11億美元資產，儘管納吉布始終否認污錢。當時納吉布的副手慕尤丁曾勸納吉布避嫌，不要執掌1MDB，卻遭開除。後來爆發貪腐案，納吉布黯然下台之餘，還要面對一連串的司法調查。

現年67歲的納吉布出身大馬政治世家，在巫統中居於領導地位，原本今年2月，巫統順利加入新政權核心，納吉布一度以為自己的弊案可以順利過關，但如今一切落空，反而更動搖他在巫統的地位。

如今，納吉布判刑確定，他雖然揚言上訴，但後續還有4個官司、35項罪名在身。此次是納吉布涉及「一馬基金」案等案件中第一個判決，作為馬來西亞有史以來第一位被送上法庭的前總理，案件的司法、政治影響之大令外界矚目，也被視為檢驗馬來西亞反腐決心的重大案件。