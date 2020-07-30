蕭美琴首次出席華府公開活動　捐贈口罩談就任心情　　

▲蕭美琴28日代表政府致贈美國退伍軍人協會（American Legion）25萬片醫療口罩。（圖／翻攝TWITTER@TECRO_USA）

記者謝欣辰／綜合報導

台駐美代表蕭美琴28日出席首場公開活動，代表政府致贈美國退伍軍人協會（American Legion）25萬片醫療口罩，展現互助精神。美國退伍軍人協會總會長奧斯佛（James Oxford）一連說了3次謝謝，感激台灣慷慨捐贈。

蕭美琴表示，美國退伍軍人協會與台灣有長期且堅定的友誼，去年曾邀總統蔡英文於協會的年會視訊致詞；而且美國退伍軍人協會與後備體系長期在美國社區服務，對美國社區進步、青少年議題與退伍軍人服務與照顧有重大貢獻，協會強調的互助精神與台灣不謀而合。

蕭美琴提到，在疫情時期，台灣有能力捐贈口罩給全世界許多友好國家與團體，也是展現這樣的互助精神，她很榮幸能代表國家捐贈口罩給美國退伍軍人團體，尤其是台灣口罩國家隊有許多後備軍人日夜投入，後備軍人貢獻卓著。

▲蕭美琴首次在華府的公開活動。（圖／翻攝自Twitter@TECRO_USA）

奧斯佛（James Oxford）致詞時連說3次感謝，「再多的感謝也不足以表達」。他表示，感謝台灣慷慨捐贈，拯救並保護生命安全，展現對美國價值觀的肯定與支持。蕭美琴也特別致贈奧斯佛台灣限定的迷彩口罩。

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）也前往駐美代表處見證這項捐贈儀式。他表示，美台關係從未如現在堅實，他站在兩國國旗之間，代表和平、民主、自主與自由，這些永不動搖。

蕭美琴會後被問及抵達華府後的活動時形容，來到華府精神緊繃，常常半夜兩三點醒來，想些事情或是跟台灣聯絡等等。如今行程滿檔，因疫情關係，許多實質拜會受限，但會與各界進行電話會議，後續還會安排許多行程，除了禮貌性拜會，將就實質議題交換意見共同討論，持續深化台美友誼。

談及日前與國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）的會談內容，蕭美琴表示，台美進行中的合作議題十分多元與廣泛，雙方針對政治、經濟、安全和文化交流非常廣泛且深入地交換意見，由於史達偉對台灣了解甚深，各種議題都有堅實基礎。