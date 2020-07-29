國稅局可查金融遺產　申請件數近5000件　必備文件一次看

▲民眾可到國稅局單一窗口查調金融遺產，並自今年7月1日實施。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局今（29）日表示，自7月1日起開放國稅局辦理民眾查詢金融遺產單一窗口查調服務，至7月27日全國已受理申請案件4741件。

台北國稅局表示，7月1日起提供單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產便民服務措施，常接獲民眾來電詢問有關申請人資格，應檢附文件即可供查詢金融遺產內容。台北國稅局，金融遺產應為遺產稅納稅義務人，包括繼承人、遺囑執行人與遺產管理人，而申請須要準備文件包含以下所述，民眾可以先行了解、縮短查詢的時間：

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一，被繼承人死亡證明文件

二，申請人的身分證明文件，如國民身分證

三，與被繼承者的關係證明文件：包含申請人為配偶或是民法1138條第一順位繼承者，檢附身分證或相關證明文件；申請人如非屬前述情形的繼承人，要檢附申請人簽章的繼承系統表。其次遺囑執行人則要帶遺囑正本；遺產管理人則要法院選任遺產管理人裁定書及確定證明書正本。

四，委託他人申請時，代理人要帶國民身分證正本及申請人的委任書或授權書正本。

台北國稅局表示，金融遺產查詢的內容包含存款、基金、上市（櫃）及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱及金融機構貸款及信用卡債務等。