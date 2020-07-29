國光新冠疫苗力拚提前啟動二期臨床　目標明年量產2300萬劑

▲國光生技法說會。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生（4142）今（29）日召開法說會，董事長詹啟賢談到新冠疫苗的最新進度，強調預計8月啟動人體臨床一期試驗，並由於適用緊急授權，一、二期臨床可部分重疊，力拚二期臨床試驗提前到10月展開，目標希望明年量產2300萬劑。

詹啟賢表示，新冠疫苗的前置臨床作業都已完成，包括藥品化學、製造與管制 (CMC) 資料、倉鼠新冠病毒攻毒試驗、大鼠安全性試驗、新冠病毒變異株交叉保護力試驗等，預計8月中旬就可以按照計劃展開人體試驗。

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▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者姚惠茹攝）

詹啟賢指出，目前國光生技規劃新冠疫苗的一期人體臨床試驗將收案60~70 人，二期臨床將收案3000人，並由於適用緊急授權，一、二期臨床可部分重疊，二期收案人數可以調整，但是收案數據完整有利於國際市場，至於三期則規劃採取多國多中心的臨床試驗方式。

詹啟賢說明，目前已經開始進行臨床試驗的新冠疫苗批次量產，預計今年底就會有20~30萬劑可以供應給醫護人員使用，然後如果一期臨床試驗進行順利的話，最快明年農曆年前就可以量產200萬~300萬劑供國人使用，最終目標則是希望明年量產2300萬劑，台灣人民優先施打。

詹啟賢強調，新冠疫苗開發目前資金由政府提出的補助金計畫，用來扶植國內生技業者對抗新冠肺炎，但僅補助至一、二期臨床試驗開發結束，而國光生技為了開發疫苗，早已準備7~8億元的經費，強調一定會完成三期臨床試驗。