公股銀獵香港金融人才　員工提3理由反對

▲為了響應政府援助港人計畫，財政部邀集公股銀討論如何招攬香港金融人才。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部為了響應總統蔡英文援助港人行動，召集公股銀行討論招攬香港金融才專業計畫，並且經公股銀董事會通過之後，將大方向與辦法呈報財政部；但是該計畫卻遭到公股銀員工、工會反對，全金聯今（29）日表示，政府援助港人要考慮國家安全、本國勞工的權益和目標可行性。

全金聯提出三點反對理由：一，依據金管會公告的特殊專長領域，不一定是傑出的跨國人才，未要求其曾經任職的金融機構，必須是國際大型機構，很有可能所招募的人才不是花旗、UBS、滙豐、渣打銀；而是中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀和農業銀等，有滲透公股銀內部、引發資訊安全的疑慮。

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二，依據各公股銀行團體協約規定，未經過工會同意，在台灣地區不能僱用非本國勞工。

三，政府爭取香港籍金融來台灣任職，並要求公股銀提供兩地所得稅差額制度、房屋津貼、搬遷津貼、返鄉津貼等，公股銀提供這些聘僱條件，是否有事先評估效益；以及台灣的金融法規與香港大相逕庭，如何期待香港人才的特殊進用管道，可以達成政策目標。

▲引入香港人才，公股銀員工也擔心資安問題。（圖／pakutaso）

公股銀高層表示，現在台資銀行想要借重香港的人才包含財富管理、高端產品行銷、金融商品設計、新南向政策、洗錢防制等人才。該高層表示，可以理解員工所擔憂的心情，包含一，進用這些港人是否會排擠到國內人才的徵用；二，如果徵到有中資銀行背景的人才，是否有資安的疑慮；三，是否會影響到國內員工升遷等。

該高層表示，援助港人的辦法一定會先跟工會取得共識、消弭員工疑慮後才會呈報董事會通過；各公股銀行不會貿然行動，且徵用非中華民國籍勞工有就業服務法、團協的限制，所以在徵才方面除了專業證照的要求之外，本國籍的人才會較有優勢。

至於資安的問題，員工確實有疑慮，各銀行很難透過外表來判斷該人士是否別有用心，但是公股銀表示，這些人才不一定會接觸到銀行的核心業務與銀行機密，銀行會築好防火牆。財政部官員則表示，目前援助、招攬香港人才計畫，各公股銀還在與工會協商當中，公股銀須依據自己本身的需求來規劃、並且顧及員工利益，以招攬補強公股銀業務需求人才做為考量。