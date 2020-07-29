被誤認是海豹？著名時尚品牌前女總裁　慘遭大白鯊咬死

▲著名時尚品牌前總裁霍洛瓦慘遭大白鯊咬死。 (圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

據CNN等多家媒體報導，著名時尚品牌吉卜林(Kipling)美國公司前總裁霍洛瓦(Julie Dimperio Holowach)周一(27日)在海邊游泳時慘遭大白鯊咬死。緬因州海洋資源部發布了一則聲明，公布了霍洛瓦的死訊。

據了解，死者今年63歲，在當地海邊擁有一棟別墅，而且每年夏天都會在這裡度假。事發當天，霍洛瓦像往前一樣，跟女兒一同穿著潛水衣在自家別墅附近的海邊潛泳。意外的是，一條鯊魚突然出現，向霍洛瓦發動攻擊。

後來，路過此處的一艘皮筏將身受重傷的霍洛瓦帶回岸邊，但在救援人員趕到時，霍洛瓦已經傷重身亡。霍洛瓦的女兒倖免於難，並未受傷。

據相關資料顯示，這是緬因州第二次出現鯊魚攻擊人類事件，卻是首度造成死亡。醫護人員從霍洛瓦遺體中找到部分鯊魚牙齒碎片。檢驗結果顯示，攻擊霍洛瓦的是一頭大白鯊。據媒體分析，事發時，大白鯊很可能將身穿潛水衣的霍洛瓦誤認是海豹，而海豹是大白鯊最喜歡捕殺的獵物。

霍洛瓦生前曾擔任著名時尚旅行包品牌吉卜林美國公司的總裁。退休後，她將許多時間花在自己喜愛的各類運動中，身體一向很好。

這次慘劇發生後，當地相關部門表示鯊魚攻擊人類並不常見，因此暫時不會關閉附近海灘。