辦卡、貸款線上搞定！MyData平台上路　7家銀行打頭陣

▲台新銀行是國發會MyData首波試辦銀行，推動更多便民服務。（圖／台新銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（29）日宣布，與國發會共同推動開放政府31項數位服務個人化（MyData）資料，包括勞健保投保、戶籍、所得等應用於申辦金融服務，首波上線的有7家銀行，一共推出15個線上應用服務，包括線上申辦信用卡、車貸、房貸等，減少民眾申辦金融服務常需準備各項證明文件的負擔。

金管會指出，民眾只要在MyData平台完成認證與授權，就能把保存在政府機關的個人資料轉介給銀行，應用於申辦信用卡及貸款等各類金融服務，不需再奔波申請紙本證明文件交付銀行，更便利快速的獲取金融服務。

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這次首波上線的銀行有7家，包含台新銀行、遠東商銀、台中銀行、彰化銀行、玉山銀行、中信銀行、台北富邦銀行等，一共15個線上服務，民眾不妨多加利用。

台新銀行總經理尚瑞強表示，以貸款申請為例，如民眾有資金需求，僅須透過自然人憑證身分驗證即可即時完成授權，MyData平台即會將其個人所得、財產資料、勞保投保資料及車籍證明文件以安全加密方式，依民眾的選擇傳輸至台新銀行，快速辦理各類貸款產品，無須親臨勞保局或監理站等單位申請證明文件，有效提升申辦效率，幫助有資金需求的民眾快速取得所需資金。

尚瑞強指出，對於民眾常使用的信用卡線上申辦服務，可同樣透過MyData平台取得勞保資料，當作申辦信用卡提供的財力證明。

台北富邦銀行表示，從即日起新客戶線上申辦信用卡，選擇以自然人憑證及讀卡機認證者，可透過同意使用MyData平台資料作為申請信用卡之用，省去上傳身分證、準備財力證明文件等繁複程序，且MyData平台與各政府機關最新資料同步，有助加快徵審與核卡速度，客戶可更快拿到卡片。

此外，MyData平台的身分驗證方式採自然人憑證（讀卡機＋插卡驗證）、TWFido（行動版自然人憑證，首次使用需搭配讀卡機＋插卡驗證），用以保障每位使用者的個資安全與隱私保護，提供客戶便捷安全無縫的申辦服務。

中信銀行則指出，過去新戶線上申辦信用卡，需要花時間拍攝撥薪或活存存摺、申請扣繳憑單或薪資證明等財力證明文件，此次響應國發會開放資料政策，同時優化數位客戶體驗流程。

中信銀行也提及，即日起新戶線上申辦信用卡，於中信銀行官網以自然人憑證進行認證，並跳轉至MyData平臺點選同意提供相關戶籍資料、個人所得與財產資料與勞工保險投保資料，最快僅需30秒即可串接現有資料，快速完成核身作業，省去準備財力證明、上傳文件與跨平台的重複核身的時間，確保客戶享有最佳數位體驗。