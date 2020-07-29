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國銀拚紓困貸款金額破1.4兆！　金管會肯定14家銀行「全力推動」

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▲▼金管會今日舉行「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比優等銀行表揚典禮。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會舉行「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比優等銀行表揚典禮。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（29）日舉行「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比優等銀行表揚典禮，金管會主委黃天牧表示，第一階段國銀辦理紓困貸款申請件數、授信金額核准率都在9成以上，「我很感謝銀行全力推動」。

行政院長蘇貞昌致詞時肯定金管會等相關政府機關、銀行公會及銀行業者配合投入紓困行列，秉持「寬一點、快一點及方便一點」三大原則，共同努力推動及辦理紓困振興貸款措施，協助國人及本土產業度過疫情衝擊。

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蘇貞昌表示，國內紓困已有相當成效，振興措施將接續維持經濟活水之任務，希望銀行能繼續全力支持振興措施，協助辦理三倍振興券發放與兌付，共同協助政府刺激國內消費、帶動旅遊、活絡商圈等，達成加速經濟轉動，振興產業的目的。

根據統計，截至今年6月30日為止，銀行辦理紓困振興貸款成效，第一階段受獎業者包括中國輸出入銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、台灣銀行、土地銀行及台灣中小企業銀行等14家銀行。

身為受獎銀行之一的中信銀行也在現場分享紓困經驗，開辦勞工紓困貸款首日，以QR code提供客戶在線上申請貸款，勞動節假期結束後，大量湧進的申貸數量使同仁的服務量能以及資訊系統的承載上限都受到嚴重的衝擊，隨後成立敏捷紓困指揮中心，整合跨功能團隊，釐清客戶申請痛點及解決方案，再排定各項工作順序，以系統迭代上線方式來解決問題，並以「每日站會」追蹤成效，以持續改善。所謂的每日站會，是指公司為解決問題，每天不定期站著開會，快速討論後解散執行相關業務。

中信銀行指出，這次發揮了3種關鍵數位能力，包括全數位化的客戶申貸與內部處理流程、具有案件分流處理能力的智能化徵審決策引擎、能處理大量重複作業的流程機器人，因此勞工紓困貸款能在各收件數、核保數都衝第一。

統計也指出，截至今年7月27日止，國銀配合各部會紓困及自辦案件辦理情形，受理件數包括企業及個人共計129萬144件，申請額度計1兆5,965億元，已核准112萬4,858件，已核准額度計1兆4,698億元，其中件數核准比率87%、金額核准比率92%，成效顯著。

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