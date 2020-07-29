華碩攜手英特爾贊助失親兒創作　捐贈百萬軟硬體資源力挺

▲華碩攜手英特爾贊助失親兒福利基金會「2020夢想品格藝術營」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）文教基金會今（29）日宣布啟動「夢想培育計畫」，攜手英特爾共同贊助失親兒福利基金會「2020夢想品格藝術營」，並捐贈華碩筆電協助學員們發想、創作及媒材應用，投注軟硬體資源超過百萬，並期盼達到拋磚引玉的效果，幫助失親兒安心成長，勇於追逐夢想。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，為傳遞華碩ProArt創作者系列「創所未創」的品牌理念與精神，華碩文教基金會攜手英特爾贊助「2020夢想品格藝術營」，期盼激發學童的想像力與創造力，讓孩子們透過豐富的課程內容，培養自身興趣，並縮短數位落差，擁有翻轉人生的機會。

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▲華碩攜手英特爾捐贈百萬軟硬體資源力挺失親兒創作。（圖／記者姚惠茹攝）

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁Steve Long越洋拍攝影片對計畫表示支持與祝福，並談到這是英特爾新冠肺炎疫情科技援助計劃(Intel Pandemic Response Technology Initiative)」的一環，希望透過科技協助解決因新冠肺炎疫情所帶來的挑戰，其中包括支持教育者與學童的創新想法與計劃，截至目前為止，英特爾已經與全球一百多個機構合作超過兩百多個專案。

失親兒福利基金會黃寶慧董事長表示，今年因為疫情關係，基金會上半年的捐款和活動都受到影響，很感謝華碩和英特爾共同啟動「夢想培育計畫」，從支持「2020夢想品格藝術營」開始，成為推動基金會前進最大的能量。

「2020夢想品格藝術營」學員現場將自己的心願寫在星星板上，同時華碩從7月30日至8月28日，推出「ASUS ZenBook夢想恆美力應援活動」，購買ZenBook 14指定機種，除可享現行優惠外，線上登錄加碼送華碩為消費者認購的小星星手繪周邊套組，內含明信片、帆布包、環保吸管組。