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南韓「報復性豪雨」！學校擋土牆遭沖垮　14棟建築慘泡泥水中

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▲▼南韓光州、全羅南道等地29日降下暴雨。（圖／CFP）

▲南韓光州、全羅南道等地29日降下暴雨。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

受到梅雨鋒面持續影響，南韓光州、全羅南道、全羅北道、忠清北道等地今（29）日降下每小時超過66毫米的間歇性豪雨，不少住宅、道路與農地淹起大水，路樹倒塌、校園旁的擋土牆跟著被沖垮，當地政府也緊急宣布封鎖前往智異山國立公園的道路。

根據光州地方氣象廳統計數據，截至29日下午4時（當地時間）的該日降雨量，全羅南道和順郡為26.5毫米、全羅南道靈光郡為191.5毫米、全羅北道益山為190毫米、全羅北道淳昌郡為150.5毫米、光州朝鮮大學為136毫米。

▲▼南韓光州、全羅南道等地29日降下暴雨。（圖／CFP）

▲▼光州北區中興洞公寓建築工地的積水往外流出。（圖／CFP）

▲▼南韓光州、全羅南道等地29日降下暴雨。（圖／CFP）

根據《韓聯社》報導，全羅南道靈光郡每小時降雨量達66.4毫米，境內廣達363公頃農田的稻穗皆浸泡在洪水中，10棟住宅、4棟建築慘泡水中，其中某處農場甚至有3隻小鴨溺斃。

光州市南區孝泉中學（효전중학교）傳出校園圍牆倒塌，目前無人傷亡；北區中興3洞的住宅區內，則傳出公寓大樓建築工地的雨水不斷流出，淹至成人膝蓋處。

隨著氣象廳發佈豪雨警報，出入無等山國立公園、內藏山國立公園的路口也跟著被管制。

▲▼南韓光州、全羅南道等地29日降下暴雨。（圖／CFP）

▲南韓光州降下豪雨，水淹及膝。（圖／CFP）

目前雖然暫時解除豪雨警報，但南韓氣象廳警告，預估30日以前，還會再降下約200毫米的豪雨。

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