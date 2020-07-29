統一證兩檔特選ETN明掛牌上市　信心喊：績效能打敗0050





▲從左至右為統一證券副總經理蒲建亨、臺灣指數公司總經理王台傑、統一證券總經理蔡森部、統一證券董事長林寬成、統一證券執行副總經理楊凱智及淡江大學土木工程學系葉怡成教授。（圖／統一證券提供）



記者陳心怡／台北報導

統一證券(2855)看好台股未來成長動能與指數投資證券的發展潛力，首度與臺灣指數公司共同合作編制兩檔ETN商品，分別為「特選價值成長報酬指數」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數(簡稱臺灣5G報酬指數」，預計明(30)日掛牌上市，統一證券副總經理蒲建亨也相當有信心喊出，這兩檔產品「沒有2330(台積電)，績效也能打敗0050(元大台灣50)」。

「特選價值成長報酬指數」運用價值指標的淨值股價比與成長指標的股東權益報酬率計算出成長價值指標(Growth Value Indicator，GVI)，依據過去經驗，結合價值與成長指標愈大，報酬潛力也愈大，透過GVI指標依序篩選出前30檔上市成分股，每季定審與替換，因此這30檔股票可謂用人工智慧篩選出的「每一季會賺錢又不貴的股票」。

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其成分股包括：潤泰全(2915)、潤泰新(9945)、中石化(1314)、國喬(1312)、慧洋-KY(2637)、永豐餘(1907)、TPK-KY(3673)、群創(3481)、華新(1605)、新纖(1409)。

此外，「臺灣5G報酬指數」則是看準臺灣5G供應商在全球5G產業鏈裡不可或缺的獨特性；由Factset資料庫RBICS Level 6中篩選出包括台積電(2330)、聯發科(2454)等無線通訊項目營收占比50%以上的30檔「臺灣5G戰隊」，成分股完整涵蓋晶圓代工、IC設計、被動元件、PCB、記憶體及網路通信等台灣5G產業鏈的上、中、下游，並且優化權重配置。

其成分股包括：台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)、聯電(2303)、聯詠(3034)、穩懋(3105)、國巨(2327)、臻鼎-KY(4958)、致茂(2360)。

統一綜合證券總經理蔡森部表示：「指數化產品是全球顯學，也是歷年來熱門的投資趨勢之一，指數化產品可以針對特定主題或因子進行編制，並透過計量化模型優化報酬率，能夠為投資人節省挑選股票的時間」。

繼2019年發行兩檔連結高股息股利的台股ETN及今年第一季兩檔連結MSCI指數的美股ETN，加計這次新掛牌的兩檔ETN產品，統一綜合證券總計發行ETN檔數已達六檔，為台灣目前ETN發行檔數最多的券商，透過指數商品大眾化，期待讓ETN商品可成為投資人資產配置的好工具。