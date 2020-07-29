兆豐銀前5月發卡數公股銀之首　搶年輕人心占率首發「BT21」卡

▲兆豐銀搶攻信用卡市場三管齊下。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據金管會統計，兆豐銀今年前5月的新增發卡數為7.5萬卡，是八大公股銀行之首；而兆豐銀的流動卡數已經達到94.4萬張，今年大約10月、11月就可以突破百萬張、信用卡獲利損益兩平。

根據金管會統計，今年5月全體銀行的的發卡數為46.9萬張，其中公股銀行新發卡數約6萬3000多卡、兆豐銀行的的發卡數為2萬337卡、第一銀行發卡數1萬5362居次；合庫則是1萬14卡居第三；而累計前5月兆豐銀也同樣是公股銀第一名、一銀居次、華南銀第三。

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就流通卡數而言，一銀還是居八大公股銀之首，流通卡數124萬張、華銀則是102萬張是八大公股銀流通卡數唯二兩家銀行破百萬張；兆豐銀行則是94萬張居於第三，根據兆豐銀的統計，今年上半年的流通卡數已經達到了96萬張，今年10、11月可以進入百萬俱樂部。

而今年下半年兆豐將三管齊下：一，主打國旅的e秒Happy卡，最低回饋5%、最高回饋21%；二，鎖定年輕族群，首發超夯宇宙明星「BT21 VISA金融卡」，緊抓防彈少年團粉絲的心，還有機會獲得BT21的超萌抱枕；三，抓緊頂級客戶的心；根據統計頂級客戶每卡一年的消費金額高達130萬元到135萬元左右，是一般普通卡的十多倍以上，是信用卡的「大戶」，去年繳稅刷卡單一個客戶最高刷了4億元、今年也有2億元。所以兆豐銀針對頂級卡、世界卡今年度的免費機場、基隆港接送可替換為「免費高鐵商務艙升等」，以滿足商務客戶的需求。

▼兆豐銀的BT21 VISA金融卡。（圖／兆豐銀提供）