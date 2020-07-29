研究：新冠病毒譜系已在蝙蝠體內流傳幾十年

▲科學家說，新冠病毒譜系已經在蝙蝠體內悄悄流傳了幾十年。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》周二(28日)報導，最新一項研究指出，造成目前全球逾65萬人死亡的新冠病毒，可能最早是在1948年從蝙蝠身上演化而來的。

上述發現是學者們在研究新冠病毒原始起源的一個項目中發現的；新冠病毒會導致感染者身患新冠肺炎。由美國賓夕法尼亞州立大學領導的科學家團隊，比較了導致新冠肺炎的病毒病原體跟在蝙蝠體內發現的與之最接近的病原體。

之前的研究已經確定：中華馬蹄蝠(Chinese Horseshoe Bat，亦稱中華菊頭蝠)是新冠病毒的宿主及可能源頭。追蹤病毒的演變過程是困難的，因為冠狀病毒通常共用遺傳信息，並在一個稱為重組的過程中發生突變。

分析顯示，新冠病毒和它在蝙蝠身上的近親RaTG13擁有共同的祖先。至於致命的新冠病毒是何時從其他冠狀病毒中分化出來，這個問題的準確答案仍然未知。科學家們研究了3個DNA片段，得到了3個不同的日期來判定病毒是何時從它祖先的sarbecovirus分化出來的。

研究人員透過發表在學術期刊《自然微生物學》的一篇論文表示，初步判定的日期分別是在1948年、1969年和1982年，這顯示，新冠病毒譜系已經在蝙蝠體內悄悄流傳了幾十年。研究同時發現，新冠病毒跟RaTG13相似度達96 %。RaTG13是2013年在一隻蝙蝠身上發現的。

上述科學團隊警告說，這類病毒已經在自然界存在了40到70年，因此蝙蝠身上很可能含有其他可能感染人類的冠狀病毒。學者們說，這項研究再次強調了人畜共通疾病帶來的危險(即病原體從一個物種跳到另一個物種)。經過幾個世紀的演化，蝙蝠可以不受數十種冠狀病毒的影響，但其中一些冠狀病毒對人類來說卻可能是致命的，對人類具有高度傳染性。

賓夕法尼亞州立大學的生物學副教授伯尼警告說，這次新冠疫情大流行「不會是我們的最後一次」。他說:「冠狀病毒具有高度重組的遺傳物質，這意味著病毒基因組的不同區域可以從多個基因中衍生出來。」