傳Google正「利誘」三星　擴大推廣自家語音助理及Play Store

▲Google正與三星協商，使自家軟體服務在三星設備上更為突出。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

三星與微軟近來關係密切，透過建立長期策略合作，一同打造橫跨裝置、應用程式和服務的無縫生產力體驗，而Google似乎也有意進一步加深與三星的關係。據外媒報導，Google與三星正在討論一項重大交易，使Google的軟體服務在三星的硬體設備上表現更為突出。

三星為全球最大的智慧型手機製造商，也是至今為止佔據領先地位的Android手機製造商之一，不過在運行Google的Android作業系統的同時，三星也一直試圖建立起自家的軟體生態系，包括語音助理Bixby及Galaxy app store等。

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為了使Bixby成為用戶的首選，三星此前可說是煞費了苦心。但據《彭博》報導，三星正在與Google商討一項交易，讓Google的服務可在三星的設備上更為突出。此交易涉及透過三星自家的產品來推廣Google Assistant及Play Store，這也意味著，三星自家的服務與設備整合度將有所下降。

受到新冠肺炎衝擊，三星手機銷售大幅衰退，亟需營收挹注，因此，《彭博》認為三星將不會白白放棄這些「數位不動產」。目前尚無法得知Google將為此付三星多少錢，但先前有報導稱，Google每年花費數十億美元來成為蘋果Safari瀏覽器的內建搜尋引擎。

Google發言人表示，與所有的Android設備製造商一樣，三星可以自由串見自己的App商城及數位助理，「這是Android系統平台的強大功能之一。儘管我們定期與合作夥伴討論改善用戶體驗的方法，但我們沒有計劃改變目前的情況。」

三星則表示將持續建立自家生態系及服務，「三星將與Google及其他合作夥伴緊密合作，為我們的用戶提供作家的行動體驗。」