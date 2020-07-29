聯電Q2淨利雙增逾2倍「攀12年來新高」！28奈米需求成長、仍受疫情衝擊　估Q3持平

▲聯華電子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

聯華電子（2303）29日舉行線上法說會並公布2020年第二季營運報告，合併營業收入為443.9億元，季成長5%，年成長23.2%；毛利率為23.1%，歸屬母公司淨利為66.8億元，季增202.7%，年增283.9%，每股普通股獲利為0.55元，為2007年第四季以來新高。上半年稅後純益88.88億元，年增202%，每股純益0.74元，優於2019年同期的0.25元，近14年來新高。

聯電總經理王石表示，第二季合併營業利益率為13.2%，整體產能利用率提高到98%，晶圓出貨量達到222萬片約當8吋晶圓。晶圓出貨量的成長主要反映電腦相關領域對無線連接、顯示器驅動、快閃記憶體控制器IC的需求，以及消費市場的庫存回補。

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「我們持續致力提供世界級的晶圓專工服務，而這樣的努力也獲得了客戶的肯定。」王石指出，在第二季，聯電榮獲德州儀器公司（Texas Instruments）頒發2019年卓越供應商獎，表彰在成本、環境與社會責任、技術、回應客戶需求及供貨與品質保證等各方面傑出表現。

聯電除了為客戶提供服務外，由於公司買回庫藏股等因素，2019年現金股利分派將提高至每股約0.803元。

展望第三季，聯電預計晶圓出貨及平均銷售數字與第二季持平。王石說明，市場前景顯示晶片需求仍然強勁，聯電在今年上半年28奈米設計定案較前一年明顯增加，第三季預計將獲得更多新的28奈米產品設計定案，更多運用在4G、5G智慧型手機等無線應用相關產品也將進入量產，使聯電在不同的28奈米市場領域的客戶分佈更多元化。

王石透露，聯電看見半導體供應鏈為降低新冠肺炎（COVID-19）疫情不確定性所造成的衝擊，持續在各市場進行庫存回補；在衝刺客戶採用聯電特殊製程技術的同時，以投資報酬率為導向的企業策略維持不變。隨著聯電業務的拓展，將確實檢視資本回報率，以優化公司的資金配置來進一步提升財務績效。