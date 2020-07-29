下半年招財密技大公開！　12星座穿對「顏色」財運旺旺來

▲星座時尚專家蘇飛雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（29）日舉行「億元中獎人男女不一樣」記者會，現場邀請星座時尚專家蘇飛雅表示，今年上半年還沒中獎的人別氣餒，蘇飛雅表示，下半年12星座都有賺錢機會，其中偏財運較好的有4個星座，包括巨蟹座、處女座、魔羯座與雙魚座。

蘇飛雅分享下半年12星座招財密技，建議民眾可以巧妙運用星座的強運色彩穿搭來招財強運，像是火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）的強運色是紅色系，因此可以穿紅色系的衣服，橘色、紫紅色都可以，而男生也可透過領帶的方式來達成，女生的話則可透過包包等配件。

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土象星座（摩羯座、金牛座、處女座）星座為藍色系，蘇飛雅指出，下半年有實力財，建議可採取定期定額買，或是不斷買等方式，適合用皮件穿搭；風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）下半年身邊有貴人財，如姊妹淘、工作夥伴、家人等關係緊密的人，可多用白色、綠色系在個人物品上，也可用一點香氛開運。

至於水象星（巨蟹座、天蠍座、雙魚座），蘇飛雅說，下半年有貴人運，可能是泛泛之交，也可能是認識不久的人等等，可以考慮找年長或有經驗的人集資一起買，在穿搭上則可多選擇黃色系，也就是服裝上亮一點的色系。

台灣彩券公司邀請民眾「買彩券、做公益、積功徳」，同時也呼籲購買彩券應該量力而為，勿因過度投注，而影響正常生活。