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綜所稅第2批退稅週五將來了！74萬戶受惠　金額達118億元

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▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲綜合所得稅第2批退稅將在週五辦理。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

台北國稅局今（29）日表示，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，財政部延長所得稅申報時間，以及從5月到6月1日前網路申報、稅額試算申報綜所稅，首批退稅提前在30日退稅；6月2日到6月30日前網路申報以及稅額試算者，則在周五（31日）退稅。

根據統計，這兩批退稅總計295萬件，總退稅金額達到469億元，較去年的首批退稅293萬件、金額455億元皆有增加，台北國稅局分析，可能為長照扣除額、基本生活費調高到17.5萬元、以及免稅額對於其他親屬的部分有放寬，多少會有影響。至於，薪資的部分，去年新增薪資可以核實減除，目前還不知道效果如何，還要繼續觀察。

請繼續往下閱讀...

第一批退稅的件數為221萬件、退稅金額達到350億元；第二批退稅件數為74萬件，退稅金額達118億元。

台北國稅局表示，這批退稅案還有約4%到5%的民眾未採用直接劃撥退稅方式，而是選擇由國稅局寄發退稅憑單，再持憑單至金融機構辦理託收貨提兌，耗時又費力。

台北國稅局呼籲，為縮短納稅義務人領取退稅款的時間，建議提供存款帳號給稽徵機關辦理轉帳退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失，忘記兌領或遭郵寄招領情事，同時可免去往返金融機構提兌的時間，一舉數得好處多多。

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