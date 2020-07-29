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長榮航空推「類出國」繞島航程　Hello Kitty機執飛搶攻父親節商機

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▲「長榮航空『類出國』新體驗」專案航班，於父親節當天，以超人氣的Hello Kitty夢想機執飛，獨家贈送HELLO KITTY驚喜好禮，陪大家一起圓夢出國去。（圖／長榮提供）

▲「長榮航空『類出國』新體驗」專案航班，於父親節當天，以超人氣的Hello Kitty夢想機執飛，獨家贈送HELLO KITTY驚喜好禮，陪大家一起圓夢出國去。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

受新冠肺炎疫情衝擊，國人無法出國旅遊，長榮航空今（29）日宣佈推出類出國的繞島航程，特別選定8月8日父親節當天推出專案航班，以超人氣的Hello Kitty夢想機，搶攻暑期親子的國旅商機。

國境尚未解封，航空客運幾乎停擺，航空公司為求生存，提出繞（台灣）島航程，長榮航、華航均已提出申請，長榮航今天宣佈於8月8日起飛。星宇航空亦表態將跟進搶商機。

請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，因應暑假期間親子旅遊需求，本次類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，飛時約2小時45分鐘，飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，與一般國際航班不同，飛行高度為2萬至2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

機上餐點更是精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

長榮航空表示，為了讓旅客享受長途旅程的氛圍，搭乘BR-5288「類出國專案航班」的旅客，都可以獲得多項超值好禮，更破天荒的讓旅客一次蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，並加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包，另外還有多款長榮航空與三麗鷗聯名之獨家驚喜小禮物，讓每位搭機的旅客滿載而歸。

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