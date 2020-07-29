刮刮樂槓龜也別急著丟！　台彩：8/3起登錄APP可抽1萬獎金

▲台彩總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（29）日宣布，從今年8月3日起推出「刮刮樂萬元現金週週抽」活動，在指定期間民眾購買指定期別刮刮樂，就可參加抽獎，活動期間長達10週，每週抽出10名中獎人，可獲得1萬元，總獎金達100萬元，目前市面上已發行的刮刮樂，都符合抽獎資格。

台灣彩券公司總經理蔡國基受訪時表示，「刮刮樂萬元現金週週抽」活動餘下週一開跑，民眾買刮刮樂，無論有沒有中獎，都可將刮刮樂刮出內的QR code，於「台灣彩券APP」上進行條碼登錄，即可參加抽獎。

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蔡國基指出，這次活動連續10週舉行，面額100元的刮刮樂有1次抽獎機會，面額200元刮刮樂有2次抽獎機會，以此類推，每週將抽出10名幸運兒，每人可獲得1萬元現金的機會，共有100個名額，總獎金100萬元。

此外，只要是2月4日發行後的所有刮刮樂都可參加抽獎，所以刮刮樂沒中獎也沒關係，還可留下來參加8月3日起跑的抽獎活動。

蔡國基也公布最新銷售情形，到今年7月28日為止，整體銷售金額攀升至891億元，年成長8.3%，其中電腦型彩券銷售為446億元，年增21.7%；立即型銷售額為445億元，則較去年同期小幅衰退2.5%。

蔡國基指出，電腦型彩券年成長超過2成，主要銷售成長力道來自於威力彩頭獎破史上新高，帶動買氣強強滾，單期銷售金額近20億元，「這很難以想像」。