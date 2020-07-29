驚悚影片曝！南投酒駕累犯衝進候車亭　護理師遭撞「全身骨頭幾乎斷光」命危

記者白珈陽、陳韻如／南投報導

南投縣國姓鄉12日發生一起嚴重車禍，一名護理師在北山外盤安路段的公車候車亭等公車時，遭到一輛黑色轎車高速衝撞，導致她全身多處骨折、器官破裂，至今仍在加護病房搶救。據調查，肇事駕駛當時酒測值高達0.985，而車禍畫面事後曝光，只見當時黑色轎車遠遠就偏離車道，最後猛力撞上候車亭才停下，而女子則被壓在車底，畫面相當驚悚。

▲南投護理師候車亭等車遭撞命危。（圖／記者白珈陽翻攝）

透過監視器畫面可以看到，事發當時一輛黑色轎車行駛在道路上，但在距離公車亭20公尺外就開始偏離車道，接著高速衝進公車候車亭，將女子壓在車底。案經民眾報警，警消到場後緊急將女子送醫。

▲黑色轎車在距離候車亭20公尺遠就逐漸偏離車道，接著撞上候車亭，導致女護理師遭壓車底。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，女子才剛從護校畢業返鄉，事發當天，一如往常等公車準備往返埔里的診所上班，孰料卻碰上車禍，導致她全身骨頭幾乎斷光，鎖骨、脛腓骨、右薦脛骨、薦髂關節、恥骨和腰椎第2至5節骨折，氣胸且肝臟、膀胱破裂，直到目前為止仍未脫離險境，在加護病房救治中。

警方事後調查，該肇事駕駛是酒駕累犯，而這次酒測值竟高達0.985，讓附近居民獲悉後相當氣憤，要求檢警要嚴懲駕駛，以遏止類似情形再度發生。

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