台塑企業助新北弱勢兒少　去年共捐助472萬元、296戶受益

▲台塑企業暨王詹樣公益信託與王長庚公益信託幫助新北弱勢兒少。（圖／台塑提供）

記者余弦妙／台北報導

台塑企業暨王詹樣公益信託與王長庚公益信託於2019年捐助新北市「受暴家庭經濟協助計畫」及「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」合計472萬元，補助受暴家庭生活及教育費用，協助其後續自立生活；此外亦補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需等相關費用，兩項計畫總計受益家庭逾296戶。

台塑表示，王詹樣公益信託自2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防治 中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市防治中心轉介之受暴家庭生活補助及教育補助，協助經濟遭遇困境之家庭，並使受暴青少年持續就學。2019年全台共提供232戶家庭經濟協助達947萬元，其中捐助新北市46戶家庭共146萬元。推動八年來，截至2020年6月底全台已累積捐助8,167萬元、共計2,432戶家庭受惠。

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另外，王詹樣公益信託，長期致力於醫療、教育及各種慈善事業，依照社會發展需求，積極投入 公益活動、關懷社會，除長期協助受暴家庭外，另設置「兒少機構 獎助學金」、推動「罕見疾病病友全方位照護計畫」、「獨居老人送餐 計畫」及「臺灣特色文化發展計畫」、「燃星計畫」、「未來之星」等。

台塑說，自2015年起台塑企業與王長庚公益信託、勤勞基金會和新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長 扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需的用品費用。

2019年擴大和新北市、桃園市、高雄市、彰化縣、 宜蘭縣、花蓮縣等6個縣市政府社會局處合作辦理，共捐助全台弱勢 家庭861萬元，受益692戶、1,221人次，其中捐助新北市弱勢家庭326萬元，受益250戶、437人次；截至2020年6月全台累計捐助3,228萬元、受益3,993人次。